Зеленский изменил настроение Вашингтона: чем украинский лидер убедил Конгресс

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты сумел изменить отношение американских законодателей к перспективам войны с Россией. После закрытой встречи с украинским лидером в Конгрессе многие сенаторы заявили, что Киев способен не только удерживать позиции, но и добиться успеха на поле боя. Об этом сообщает Politico со ссылкой на участников переговоров.

Визит Зеленского в США. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, еще год назад подобный сценарий в Вашингтоне считался маловероятным. Теперь же, как отмечают собеседники Politico, Зеленскому удалось убедить американских политиков в том, что усиление поддержки Украины способно изменить ход войны.

Одной из центральных тем встречи стало дальнейшее давление на Кремль. Сенатор Майк Раундс рассказал, что украинский президент акцентировал внимание на необходимости новых санкций против России, которые, по его мнению, должны заставить Владимира Путина вернуться к переговорам.

"Вся эта стратегия направлена на то, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — отметил американский законодатель.

Кроме санкционной политики, обсуждалось и дальнейшее военное сотрудничество. Зеленский призвал партнеров расширить поставки вооружений, обеспечить стабильные поставки ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot, предоставить лицензии на их производство, а также гарантировать бесперебойную работу спутниковой связи Starlink, которая играет важную роль в проведении украинских операций.

Сенатор Джон Бузман связал изменение позиции многих американских политиков с последними успехами украинской армии на фронте. По информации Politico, именно сочетание результатов ВСУ, визита Зеленского и продвижения нового санкционного законопроекта значительно усилило поддержку Украины в Конгрессе.

Впрочем, окончательное решение по новым ограничениям против России еще впереди. Законопроект должен пройти рассмотрение Палаты представителей, а позиция Белого дома относительно окончательной редакции документа пока остается открытой.

Читайте также на портале "Комментарии" — США сделали первый шаг к самому болезненному удару по Кремлю: детали.



