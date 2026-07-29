Зеленський змінив настрій Вашингтона: чим український лідер переконав Конгрес

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів зумів змінити ставлення американських законодавців до перспектив війни із Росією. Після закритої зустрічі з українським лідером у Конгресі багато сенаторів заявили, що Київ здатний не лише утримувати позиції, а й досягти успіху на полі бою. Про це повідомляє Politico із посиланням на учасників переговорів.

Візит Зеленського до США. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, ще рік тому подібний сценарій у Вашингтоні вважався малоймовірним. Тепер, як зазначають співрозмовники Politico, Зеленському вдалося переконати американських політиків у тому, що посилення підтримки України здатне змінити хід війни.

Однією із центральних тем зустрічі став подальший тиск на Кремль. Сенатор Майк Раундс розповів, що український президент наголосив на необхідності нових санкцій проти Росії, які, на його думку, мають змусити Володимира Путіна повернутися до переговорів.

"Вся ця стратегія спрямована на те, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — зазначив американський законодавець.

Окрім санкційної політики, обговорювалося і подальше військове співробітництво. Зеленський закликав партнерів розширити постачання озброєнь, забезпечити стабільне постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot, надати ліцензії на їх виробництво, а також гарантувати безперебійну роботу супутникового зв'язку Starlink, яка відіграє важливу роль у проведенні українських операцій.

Сенатор Джон Бузман пов'язав зміну позиції багатьох американських політиків із останніми успіхами української армії на фронті. За інформацією Politico, саме поєднання результатів ЗСУ, візиту Зеленського та просування нового санкційного законопроекту значно посилило підтримку України у Конгресі.

Втім, остаточне рішення щодо нових обмежень проти Росії ще попереду. Законопроект має пройти розгляд Палати представників, а позиція Білого дому щодо остаточної редакції документу поки що залишається відкритою.

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