Зеленский привез Трампу козыри: в Кремле напуганы новым поворотом США

Президент Украины Владимир Зеленский все больше укрепляет свои позиции в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Если еще полтора года назад встреча украинского лидера в Овальном кабинете завершилась громким дипломатическим скандалом, то теперь по оценке немецкого издания BILD Киев все чаще воспринимают в Вашингтоне как стратегического партнера.

Зеленский и Трамп. Фото: Офис президента

Как отмечает издание, во время последнего визита в США 28 июля Зеленский провел переговоры с Трампом, встретился с сенаторами и принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, одним из самых последовательных сторонников Украины. Кроме того, смерть Грэма активировала законопроект, предусматривающий новые санкции против России и ее партнеров, чего боятся в Кремле.

По мнению журналистов, на изменение отношения американского президента повлияли последние успехи Украины на фронте, в частности, удары дальнобойными беспилотниками по военным объектам в глубине российской территории. По данным BILD, Трамп также высоко оценил развитие украинских оборонных технологий.

"Украина хочет воспользоваться впечатляющим поворотом Трампа. Зеленский привез с собой разведывательные досье, доказывающие, что Россия помогает Ирану атаковать американские страны. Совсем недавно трое американских солдат погибли в результате иранской атаки в Иордании", — говорится в статье.

Издание также обращает внимание, что Киев снова поднял вопрос получения дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, стороны обсудили возможный визит в Украину американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, который может стать шагом к новому этапу переговоров по завершению войны.

Американский политолог Скотт Эрб считает, что партнерство между Россией и Ираном все больше беспокоит администрацию Трампа. В этот день Нетаньяху также присутствовал в Вашингтоне, однако стал скорее второстепенным персонажем. Как пишет BILD, фотография из Овального кабинета красноречиво говорила обо всем: Нетаньяху, Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выглядели заметно напряженными. Издание указывает, что Нетаньяху пытался подтолкнуть Трампа к новой эскалации войны на Ближнем Востоке. В то же время Зеленский предлагает американскому президенту привлекательную возможность успеха в Украине на фоне продолжающейся войны в Иране.

" Соприкасавшись с растущим внутренним давлением, Трамп больше заинтересован в прекращении войны. И здесь у Зеленского также есть козыри в рукаве: он предлагает Трампу шанс на дипломатический успех в войне в Украине – желаемую альтернативу иранской военной трясине", — заключает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ОП Кирилл Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп высмеял российское оружие и пообещал задать Путину неудобный вопрос.