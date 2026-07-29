Зеленский привез Трампу козыри: в Кремле напуганы новым поворотом США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский все больше укрепляет свои позиции в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Если еще полтора года назад встреча украинского лидера в Овальном кабинете завершилась громким дипломатическим скандалом, то теперь по оценке немецкого издания BILD Киев все чаще воспринимают в Вашингтоне как стратегического партнера.
Зеленский и Трамп. Фото: Офис президента
Как отмечает издание, во время последнего визита в США 28 июля Зеленский провел переговоры с Трампом, встретился с сенаторами и принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, одним из самых последовательных сторонников Украины. Кроме того, смерть Грэма активировала законопроект, предусматривающий новые санкции против России и ее партнеров, чего боятся в Кремле.
По мнению журналистов, на изменение отношения американского президента повлияли последние успехи Украины на фронте, в частности, удары дальнобойными беспилотниками по военным объектам в глубине российской территории. По данным BILD, Трамп также высоко оценил развитие украинских оборонных технологий.
Издание также обращает внимание, что Киев снова поднял вопрос получения дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, стороны обсудили возможный визит в Украину американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, который может стать шагом к новому этапу переговоров по завершению войны.
Американский политолог Скотт Эрб считает, что партнерство между Россией и Ираном все больше беспокоит администрацию Трампа. В этот день Нетаньяху также присутствовал в Вашингтоне, однако стал скорее второстепенным персонажем. Как пишет BILD, фотография из Овального кабинета красноречиво говорила обо всем: Нетаньяху, Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выглядели заметно напряженными. Издание указывает, что Нетаньяху пытался подтолкнуть Трампа к новой эскалации войны на Ближнем Востоке. В то же время Зеленский предлагает американскому президенту привлекательную возможность успеха в Украине на фоне продолжающейся войны в Иране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ОП Кирилл Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Трамп высмеял российское оружие и пообещал задать Путину неудобный вопрос.