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Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи: детали

В книге американского журналиста Франклина Фойера описывается первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи: детали

Зеленский и Байден в 2021 году. Фото из открытых источников

В своей новой книге "Последний политик" американский журналист Франклин Фойер рассказывает о политике Байдена о войне в Украине и событиях в Афганистане. Фойер описал первую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая, по словам журналиста, стала "провальной" для украинского лидера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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В своей книге Франклин Фойер не использует цитат и не ссылается на источники информации, однако издатель Penguin Random House утверждает, что журналист имел доступ к Байдену и его окружению.

В книге утверждается, что Зеленский давно ожидал встретиться с президентом США. Однако Трамп отказывался встретиться с украинским лидером из-за несогласия Зеленского выдать компромат на конкурентов Трампа, включая Байдена.

Однако впоследствии новым президентом США стал Байден, и он встретился с Зеленским впервые в 2021 году. Фойер указывает, что Зеленский считал Байдена слабым из-за отказа от санкций против компании, которая строила "Северный поток-2". В то время как президент США был "не очень высокого мнения" относительно Зеленского из-за его дружеских отношений с республиканцем Тедом Крузом.

Фойер указывает, что во время встречи Байден ожидал от Зеленского признательности за поддержку США, однако украинский лидер изложил "длинный список требований". Одно из них было вступление в НАТО. Американский журналист рассказывает, что Зеленский разочаровался позицией Байдена и указал, что НАТО является "исторической реликвией, которая теряет свое значение".

"Даже самые ярые симпатики Зеленского в администрации Байдена согласились, что он провалил встречу", — пишет Фойер о встрече президентов в сентябре 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа может быть снят с президентских выборов: неожиданная причина в Конституции США.

Также "Комментарии" писали, что в США выбыл первый кандидат в президенты.



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Источник: https://www.theguardian.com/books/2023/aug/29/ukraine-volodymyr-zelenskiy-bombed-white-house-meeting-joe-biden-book-foer?fbclid=IwAR3Nkgkhl38EtwizFb9lPa6tOz6zySEBS7pp5QcKCDr_o91QtBCZ-pUVyEo_aem_AYt6NTNhGC_eBI7stI-eNhK3pKC4eQtxo2TyTLGqCHuRSVw0nmuJxiALeOYYQ
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