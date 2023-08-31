Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи: детали

Зеленский и Байден в 2021 году. Фото из открытых источников

В своей новой книге "Последний политик" американский журналист Франклин Фойер рассказывает о политике Байдена о войне в Украине и событиях в Афганистане. Фойер описал первую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая, по словам журналиста, стала "провальной" для украинского лидера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

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В своей книге Франклин Фойер не использует цитат и не ссылается на источники информации, однако издатель Penguin Random House утверждает, что журналист имел доступ к Байдену и его окружению.

В книге утверждается, что Зеленский давно ожидал встретиться с президентом США. Однако Трамп отказывался встретиться с украинским лидером из-за несогласия Зеленского выдать компромат на конкурентов Трампа, включая Байдена.

Однако впоследствии новым президентом США стал Байден, и он встретился с Зеленским впервые в 2021 году. Фойер указывает, что Зеленский считал Байдена слабым из-за отказа от санкций против компании, которая строила "Северный поток-2". В то время как президент США был "не очень высокого мнения" относительно Зеленского из-за его дружеских отношений с республиканцем Тедом Крузом.

Фойер указывает, что во время встречи Байден ожидал от Зеленского признательности за поддержку США, однако украинский лидер изложил "длинный список требований". Одно из них было вступление в НАТО. Американский журналист рассказывает, что Зеленский разочаровался позицией Байдена и указал, что НАТО является "исторической реликвией, которая теряет свое значение".

"Даже самые ярые симпатики Зеленского в администрации Байдена согласились, что он провалил встречу", — пишет Фойер о встрече президентов в сентябре 2021 года.

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