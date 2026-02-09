Ждать до ноября или действовать сейчас: что победа демократов в Конгрессе будет означать для Украины

В медийном пространстве время от времени появляется тезис о том, что украинцам нужно не только продержаться эту зиму, но и дождаться до ноября, когда состоятся выборы в Конгресс, где есть большие шансы Демотической партии вернуть свое влияние на Конгресс, сделав Дональда Трампа зависимым в принятии решений по Украине. Действительно ли это так? Какие шансы на победу у демократов по состоянию на данный момент? Что может измениться для Украины в случае победы демократов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В случае победы демократов для Украины ситуация может измениться

Глава Института Американистики Владислав Фарапонов отметил, что стратегия переждать или стратегия, которая состоит в том, чтобы переждать, пожалуй, с самого начала неправильная, потому что сложно сказать сейчас, каким будет результат промежуточных выборов в Конгресс и политическая обстановка в Соединенных Штатах на конец года.

"Действительно очень рано говорить о том, что маятник может склониться в одну или другую сторону, но действительно такая вероятность есть и она более чем серьезная. Поэтому я бы сказал, что просто это нужно учитывать. Мне кажется, что у демократов высокие шансы забрать обратно Палату представителей, то есть Нижнюю палату Конгресса. Это обычная история. Это традиционное движение событий, когда партия президента несколько теряет популярность, теряет власть и эта ситуация, когда одна партия контролирует одну часть, а другая – другую, называется разделенное правительство. И такие ситуации по всем статистикам более часты, чем когда одна партия контролирует всю власть. Вот как сейчас, что республиканцы контролируют две палаты Конгресса и Белый дом. Это редкость. Там небольшое преимущество, но все равно. Чаще одна партия контролирует, например, Палату представителей, а другая – Сенат. И, соответственно, кто-то контролирует Белый дом", – отметил эксперт.

Владислав Фарапонов продолжил, если говорить более предметно о предстоящих выборах, то шансы взять под контроль обе Палаты Конгресса у демократов есть, но это довольно сложный сценарий, хотя и реалистичный.

"В случае победы демократов для Украины, ситуация может измениться, ведь может обостриться партийная борьба за поддержку Украины. И у демократов будет больше влияния вообще на президента. Они могут регистрировать законопроекты, принимать их, но не следует забывать, что у президента тоже есть право вето. То есть, это такая активизация партийной и политической борьбы по помощи Украине в частности", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Трамп использует обкатанную Байденом схему обхода контроля Конгресса.

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что в последнее время в Украине действительно начались серьезные размышления, что "вот вернутся демократы, и все будет как раньше".

"Скорее нет, чем да. У президента США больше полномочий по внешней политике. Тем более что Трамп использует обкатанную Байденом схему обхода контроля Конгресса. Например, при предыдущей администрации было объявлено "чрезвычайное положение в энергетике", что позволяло предыдущему президенту в ручном режиме ограничивать строительство LPG-терминалов, останавливать строительство нефтепроводов (Keystone) и т.д. Что-то подобное использует Трамп. Только он везде "борется с наркотиками". Как это было в Венесуэле", – отметил эксперт.

По его словам, если даже теоретически Трампу объявят импичмент, то президентом будет Ди Вэнс.

"Подозреваю, что многие будут скучать по Трампу, как по "в принципе спокойным дедушкой". Ибо нет отдельной "политики Трампа" – есть идеология государственного аппарата, которая формируется в think tank. Вернут ли демократы Гренландию, когда Трамп под разными соусами получит контроль над ней? Нет. Уберут ли американские компании на рынке нефти и газа Европы или других стран? Нет. Есть ли общий консенсус в Демократической и Республиканской партиях, что Китай – это опасность номер один? Да", – отметил Тарас Загородний.

При этом эксперт добавил, что не все так просто с теми же "пленками Эпштейна". Эти плёнки – оружие, которое бьет и по Демократической партии. Вернее, именно по кланам Обам и Клинтонов.

"Уверен, что там многое будет и о них. Иначе, почему Байден не давал хода этому делу, хотя оно было известно еще в 2016 году? Точно не из-за любви к Трампу", – заметил аналитик.

