Чекати до листопада чи діяти зараз: що перемога демократів у Конгресі означатиме для України

У медійному просторі час від часу з’являється теза про те, що українцям потрібно не тільки протриматися цю зиму, а й дочекатися до листопада, коли відбудуться вибори у Конгрес, де є великі шанси Демотичній партії повернути свій вплив на Конгрес, зробивши Дональда Трампа залежним у прийнятті рішень щодо України. Чи справді це так? Які шанси на перемогу у демократів станом на зараз? Що може змінитися для України у разі перемоги демократів? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

У разі перемоги демократів для України ситуація може змінитися

Голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов зазначив, що стратегія перечекати або стратегія, яка полягає у тому, щоб перечекати, мабуть, з самого початку неправильна, тому що складно сказати зараз, яким буде результат проміжних виборів до Конгресу і політична обстановка у Сполучених Штатах на кінець року.

"Дійсно дуже рано говорити про те, що маятник може схилитися в одну чи іншу сторону, але дійсно така ймовірність є і вона більш, ніж серйозна. Тому я би сказав, що просто на це треба зважати. Мені здається, що у демократів високі шанси забрати собі назад Палату представників, тобто Нижню палату Конгресу. Це традиційна історія. Це традиційний рух подій, коли партія президента дещо втрачає популярність, втрачає владу і ця ситуація, коли одна партія контролює одну частину, а інша партія – іншу, називається розділений уряд. І такі ситуації за всіма статистиками більш часті, ніж, коли одна партія контролює всю владу. От як зараз, що республіканці контролюють дві палати Конгресу і Білий дім. Це рідкість. Там невелика перевага, але все одно. Частіше одна партія контролює, наприклад, Палату представників, а інша – Сенат. І, відповідно, хтось контролює Білий дім", – зазначив експерт.

Владислав Фарапонов продовжив, якщо говорити більш предметно про майбутні вибори, то шанси взяти під контроль обидві Палати Конгресу у демократів є, але це доволі складний сценарій, хоча й реалістичний.

"У разі перемоги демократів для України ситуація може змінитися, адже може загостритися партійна боротьба за підтримку України. І у демократів буде більше впливу взагалі на президента. Вони можуть реєструвати законопроекти, ухвалювати їх, але не потрібно забувати, що у президента теж є право вето. Тобто це така активізація партійної і політичної боротьби щодо допомоги Україні зокрема", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Трамп використовує обкатану Байденом схему обходу контролю Конгресу

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що останнім часом в Україні справді почалися серйозні розмірковування, що "ось повернуться демократи, і все буде як раніше".

"Скоріше ні, ніж так. У президента США більше повноважень щодо зовнішньої політики. Тим більше, що Трамп використовує обкатану Байденом схему обходу контролю Конгресу. Наприклад, за попередньої адміністрації було оголошено "надзвичайний стан в енергетиці", що дозволяло попередньому президенту в ручному режимі обмежувати будівництво LPG-терміналів, зупиняти будівництво нафтопроводів (Keystone) тощо. Щось подібне використовує Трамп. Тільки він скрізь "бореться з наркотиками". Як це було у Венесуелі", – зазначив експерт.

За його словами, якщо навіть теоретично Трампу оголосять імпічмент, то президентом буде Ді Венс.

"Підозрюю, що багато хто буде сумувати за Трампом, як за "у принципі спокійним дідусем". Бо немає окремої "політики Трампа" — є ідеологія державного апарату, яка формується у think tank. Чи повернуть демократи Гренландію, коли Трамп під різними соусами отримає контроль над нею? Ні. Чи приберуть американські компанії з ринку нафти та газу Європи чи інших країн? Ні. Чи є загальний консенсус у Демократичній та Республіканській партіях, що Китай – це небезпека номер один? Так", – зазначив Тарас Загородній.

При цьому експерт додав, що не все так просто з тими ж "плівками Епштейна". Ці плівки – зброя, яка б’є і по Демократичній партії. Точніше, конкретно по кланах Обам і Клінтонів.

"Упевнений, що там багато чого буде і про них. Інакше, чому Байден не давав ходу цій справі, хоча вона була відома ще у 2016 році? Точно не через любов до Трампа", – зауважив аналітик.

