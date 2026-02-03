Ждать ли хороших новостей об урегулировании войны в Украине: ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе российский диктатор Владимир Путин якобы согласился прекратить атаки на энергетику Украины на неделю, также Трамп сказал о возможных "хороших новостях" по урегулированию войны в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время общения в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер сказал, что "действительно позвонил Путину", отметив, что в России наблюдается "такая же холодная волна", как и в США в последнее время, но подчеркнул, что в Украине "гораздо холоднее, чем у нас".

"И я спросил его, не мог бы он прекратить обстрелы на неделю, чтобы не запускать ракеты в Киев или любые другие города, и он согласился это сделать. Так что это уже что-то", – отметил президент США.

Кроме того, Дональд Трамп сказал о возможных "хороших новостях" по урегулированию войны в Украине.

"У нас многое происходит. Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", – высказался президент США.

