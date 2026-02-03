logo

Ждать ли хороших новостей об урегулировании войны в Украине: ответ Трампа
Ждать ли хороших новостей об урегулировании войны в Украине: ответ Трампа

Президент США, как и прежде, заявил, что очень хорошо идут дела по Украине и России

3 февраля 2026, 06:46
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе российский диктатор Владимир Путин якобы согласился прекратить атаки на энергетику Украины на неделю, также Трамп сказал о возможных "хороших новостях" по урегулированию войны в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время общения в Белом доме.

Ждать ли хороших новостей об урегулировании войны в Украине: ответ Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер сказал, что "действительно позвонил Путину", отметив, что в России наблюдается "такая же холодная волна", как и в США в последнее время, но подчеркнул, что в Украине "гораздо холоднее, чем у нас".

"И я спросил его, не мог бы он прекратить обстрелы на неделю, чтобы не запускать ракеты в Киев или любые другие города, и он согласился это сделать. Так что это уже что-то", – отметил президент США.

Кроме того, Дональд Трамп сказал о возможных "хороших новостях" по урегулированию войны в Украине.

"У нас многое происходит. Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", – высказался президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль продолжает использовать темы, не связанные напрямую с войной против Украины, чтобы склонить администрацию президента США Дональда Трампа к уступкам в пользу России. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – Европа на 100% обеспечивает финансовой помощью Украину, но это не значит, что европейцы отказываются от прямого диалога с Путиным. Они нуждаются в нем и считают его необходимым. Об этом в интервью Liberation заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.




