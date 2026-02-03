Чи чекати на добрі новини про врегулювання війни в Україні: відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що на його прохання російський диктатор Володимир Путін нібито погодився припинити атаки на енергетику України на тиждень, також Трамп сказав про можливі "хороші новини" щодо врегулювання війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп заявив під час спілкування у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер сказав, що "дійсно зателефонував Путіну", зазначивши, що в Росії спостерігається "така ж холодна хвиля", як і в США останнім часом, але підкреслив, що в Україні "набагато холодніше, ніж у нас".

"І я запитав його, чи не міг би він припинити обстріл на тиждень, щоб не запускати ракети до Києва чи будь-яких інших міст, і він погодився це зробити. Так що це вже щось", – зазначив президент США.

Крім того, Дональд Трамп сказав про можливі "хороші новини" щодо врегулювання війни в Україні.

"У нас багато відбувається. Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас, можливо, будуть хороші новини", — висловився президент США.

