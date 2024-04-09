Ждать ли Киеву хороших новостей из Вашингтона: бывший спецпредставитель Госдепа США снял интригу

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что дополнительная финансовая помощь от Штатов для Украины в размере 61 миллиарда долларов может быть одобрена уже в апреле этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Курт Волкер. Фото из открытых источников

"Я считаю, что дополнительная помощь Украине будет составлять 61 млрд. И я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Я ошибался раньше. Я готов снова ошибиться. Но вы, возможно, помните, я был здесь, в Киеве, в мае в прошлом году, и меня спросили о запросе администрации на 15 млрд, и я сказал: нет, будет 60, и это потому, что никто не хочет голосовать по этому вопросу дважды", – высказался Курт Волкер.

По его словам, Вашингтон хочет добиться одобрения помощи Украине, а затем заниматься президентскими выборами.

"Мы хотим добиться этого, а затем проводить президентские выборы. Это будет 60 миллиардов, и это будет только один раз голосоваться, а затем у нас будут президентские выборы", – заверил дипломат.

Он также подчеркнул, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине.

"Причина в базовой математике. Восемьдесят процентов членов Палаты представителей, как республиканцев, так и демократов, поддерживают помощь Украине. Они хотят, чтобы это произошло. Если вы вынесете проект на рассмотрение Палаты представителей, вы получите от трехсот до трехсот пятидесяти голосов", – добавил Волкер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Конгресс США выходит на этой неделе с каникул. Мы надеемся, что будет, наконец, принято решение о выделении многомиллиардной помощи Украине, которое "заморожено" уже около полугодия. Можно ли ожидать неких решительных действий (позитивных для нас) от демократов и части республиканцев, которые реально переживают за Украину и собственно глобальную безопасность? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



