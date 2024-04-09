Ждать ли Киеву хороших новостей из Вашингтона: бывший спецпредставитель Госдепа США снял интригу

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Кравцев Сергей
Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что дополнительная финансовая помощь от Штатов для Украины в размере 61 миллиарда долларов может быть одобрена уже в апреле этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Курт Волкер. Фото из открытых источников
По его словам, Вашингтон хочет добиться одобрения помощи Украине, а затем заниматься президентскими выборами.
Он также подчеркнул, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — Конгресс США выходит на этой неделе с каникул. Мы надеемся, что будет, наконец, принято решение о выделении многомиллиардной помощи Украине, которое "заморожено" уже около полугодия. Можно ли ожидать неких решительных действий (позитивных для нас) от демократов и части республиканцев, которые реально переживают за Украину и собственно глобальную безопасность? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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