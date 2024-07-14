Жена Трамп впервые отреагировала на покушение на своего супруга: что сказала

Бывшая первая леди Мелания Трамп отреагировала на покушение на своего супруга, экспрезидента США Дональда Трампа. Соответствующее письмо она опубликовала в соцсети Х в воскресенье, 14 июля.

Дональд и Мелания Трамп (фото из открытых источников)

Мы всегда были уникальным союзом. Америко, ткань нашей нежной нации разорвана, но наше мужество и здравый смысл должны подняться и снова объединить нас в одно целое", – написала Мелания.

Она поблагодарила работников спецслужб и правоохранителей за защиту ее мужа Дональда Трампа. Мелания также выразила соболезнования семьям пострадавших во время стрельбы.

Мелания Трамп назвала нападающего "чудовищем": "Чудовище, признавшее моего мужа нечеловеческой политической машиной, пыталось выразить страсть Дональда – его смех, изобретательность, любовь к музыке и вдохновению...".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден обратился к нации и дал ряд поручений. Президент США Джо Байден сделал ряд новых заявлений о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Байден отметил, что администрация получила отчет, и сейчас ФБР проводит расследование, находящееся на начальном этапе. Хотя еще нет подробной информации о мотивах, известно, кто был стрелком.

Также "Комментарии" писали о том, что в США уже продают футболки с победным фото Трампа . Десятки политиков и мировых лидеров отреагировали на покушение на Дональда Трампа, выражая ему поддержку. СМИ предполагают, что этот инцидент может способствовать успеху республиканца на выборах. Тем временем фанаты Трампа уже начали изготавливать футболки с его "победным" фото после нападения. Как сообщает Fox News, сразу несколько человек вскоре после покушения предложили купить подобные футболки.

