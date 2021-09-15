Женщина поймала гигантского монстра на удочку с крыши автомобиля (ФОТО)

Гид по рыболовству и защитник природы Корпус-Кристи Джен Мерчант поймала свою лучшую акулу-молот на острове Норт-Падре, штат Техас, во время выходных в День труда, когда ловила рыбу с пикапа, припаркованного на песке. Торговец вымачивала наживку, когда она зацепилась за массивную акулу. Об этом сообщает Field & Stream.



Акула, скриншот с видео

Она боролась с 11,5-футовой головой-молотом в течение 45 минут, и это вдохновило ее на несколько дней.





"Я была в восторге. Я уже давно пытаюсь поднять рыбу на десять футов тяжелее. Определенно приятно достигать моих личных рекордов", — сказала довольная женщина.

Мерчант и ее команда, в которую входят ее муж Тим Мерчант и друг Дастин Хики, участвовали в Texas Shark Rodeo, турнире по ловле акул, в котором рыболовы помечают акул и собирают данные, которые могут быть использованы для поддержки усилий по сохранению. С 2014 года в рамках турнира было поймано более 8000 акул. Когда команда собрала образец ДНК и вставила метку слежения GPS возле спинного плавника акулы, они заметили несколько крючков, встроенных в рот акулы, в том числе один, который разодрал ее челюсть.

"Бьюсь об заклад, эта рыба была полностью удовлетворена тем, что мы смогли вытащить этот крючок, и что он смог уплыть, но это больше не мешало ему. Торговец позировала для нескольких быстрых снимков с головой молота, прежде чем она и ее команда вывели акулу в более глубокую воду, чтобы она могла уплыть. Моя любимая часть ловли такой рыбы — это отпустить ее. Мы все взволнованы. Мы все счастливы. Это просто лучшее чувство", — добавила она.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в тайском океанариуме на мужчину напала большая акула.



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