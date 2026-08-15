logo

BTC/USD

63056

ETH/USD

1880.51

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Жесткий разговор Трампа и Маска: к чему пришли президент и миллиардер после громкого конфликта
commentss НОВОСТИ Все новости

Жесткий разговор Трампа и Маска: к чему пришли президент и миллиардер после громкого конфликта

После громкого разрыва их отношения потеплели – теперь Маск готов вложить как минимум $100 млн в борьбу за Конгресс

15 августа 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск, похоже, окончательно преодолели прошлогодний публичный конфликт. Один из самых громких политических союзов последних лет снова восстанавливается, а миллиардер готовится вернуться к активной поддержке Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Жесткий разговор Трампа и Маска: к чему пришли президент и миллиардер после громкого конфликта

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: из открытых источников

По данным американских журналистов, Маск планирует потратить минимум $100 млн на кампанию по мобилизации избирателей. Речь идет о масштабной работе, которая должна помочь республиканцам удержать или усилить позиции на выборах 2026 года.

Трамп и Маск сейчас поддерживают регулярный контакт. По словам собеседников, они звонят по телефону друг другу примерно раз в месяц. В то же время, президент США не ожидает, что их отношения снова станут настолько близкими, как во время предыдущей избирательной кампании и первых месяцев работы администрации.

К примирению, как отмечается, приложили усилия вице-президент Джей Ди Венс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Важным фактором стало изменение планов самого Маска – он отказался от идеи создания собственной политической партии и решил сосредоточиться на поддержке республиканцев.

В этот раз миллиардер, вероятно, будет действовать гораздо осторожнее. Во время кампании 2024 г. он был одним из самых заметных союзников Трампа, активно выступал на митингах и использовал собственную медийную платформу для продвижения республиканских кандидатов.

Теперь Маск хочет оставаться менее публичным, но его финансовый ресурс может стать мощным инструментом для республиканцев. Фактически после громкой ссоры двое влиятельных союзников снова оказались по одну сторону политического фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало — Трамп выставил новый ультиматум союзникам НАТО: к чему теперь готовится Европа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/trump-elon-musk-relationship-d4b57ce6?mod=hp_lista_pos3
Теги:

Новости

Все новости