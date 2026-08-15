Жесткий разговор Трампа и Маска: к чему пришли президент и миллиардер после громкого конфликта

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск, похоже, окончательно преодолели прошлогодний публичный конфликт. Один из самых громких политических союзов последних лет снова восстанавливается, а миллиардер готовится вернуться к активной поддержке Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: из открытых источников

По данным американских журналистов, Маск планирует потратить минимум $100 млн на кампанию по мобилизации избирателей. Речь идет о масштабной работе, которая должна помочь республиканцам удержать или усилить позиции на выборах 2026 года.

Трамп и Маск сейчас поддерживают регулярный контакт. По словам собеседников, они звонят по телефону друг другу примерно раз в месяц. В то же время, президент США не ожидает, что их отношения снова станут настолько близкими, как во время предыдущей избирательной кампании и первых месяцев работы администрации.

К примирению, как отмечается, приложили усилия вице-президент Джей Ди Венс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Важным фактором стало изменение планов самого Маска – он отказался от идеи создания собственной политической партии и решил сосредоточиться на поддержке республиканцев.

В этот раз миллиардер, вероятно, будет действовать гораздо осторожнее. Во время кампании 2024 г. он был одним из самых заметных союзников Трампа, активно выступал на митингах и использовал собственную медийную платформу для продвижения республиканских кандидатов.

Теперь Маск хочет оставаться менее публичным, но его финансовый ресурс может стать мощным инструментом для республиканцев. Фактически после громкой ссоры двое влиятельных союзников снова оказались по одну сторону политического фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало — Трамп выставил новый ультиматум союзникам НАТО: к чему теперь готовится Европа.



