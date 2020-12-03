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Жителям Лос-Анджелеса запретили выходить из дому

Жителям Лос-Анджелеса разрешено выходить из дому только в случае крайней необходимости

сегодня, 10:09
Автор:

Сергей Медведев

Борьба с эпидемией коронавируса в США приобретает все более жесткие формы. Так, жителям  одного из крупнейших городов  — Лос-Анджелеса предписано находиться дома на изоляции. Такое решение приняли городские власти. Ограничения пришлось ввести из-за увеличения числа заболевших.

Жителям Лос-Анджелеса запретили выходить из дому

Лос-Анджелес (США)

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте  мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти. В документе сказано, что город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту, после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда.

"Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной", — сказано в обращении к жителям Лос-Анджелеса.

 Для защиты жизни и имущества горожан им предписана строгая изоляция.

"Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома", — говорится в приказе. 

Бездомным власти предоставят временное жилье. Покидать свои квартиры и места жительства разрешено только в случае крайней необходимости. Все компании, которые не могут перевести сотрудников на удаленную работу обязаны приостановить деятельность. За нарушение приказа об изоляции придется выложить штраф либо даже попасть в тюрьму.

Впрочем, приказ имеет массу исключений. Работать разрешено медицинским клиникам, продовольственным магазинам и аптекам. Продолжат работать автомастерские и финансовые учреждения. 

Как сообщал портал "Комментарии", в Латвии продолжается чрезвычайное положение, но, как признается премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш карантинные ограничения не работают в полной мере и  количество новых инфицированных COVID-19 растет. В связи с этим, власти Латвии решили продлить чрезвычайное положение.

 


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Источник: https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587457605.html
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