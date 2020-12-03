Жителям Лос-Анджелеса запретили выходить из дому

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Сергей Медведев
Борьба с эпидемией коронавируса в США приобретает все более жесткие формы. Так, жителям одного из крупнейших городов — Лос-Анджелеса предписано находиться дома на изоляции. Такое решение приняли городские власти. Ограничения пришлось ввести из-за увеличения числа заболевших.
Лос-Анджелес (США)
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти. В документе сказано, что город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту, после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда.
Для защиты жизни и имущества горожан им предписана строгая изоляция.
Бездомным власти предоставят временное жилье. Покидать свои квартиры и места жительства разрешено только в случае крайней необходимости. Все компании, которые не могут перевести сотрудников на удаленную работу обязаны приостановить деятельность. За нарушение приказа об изоляции придется выложить штраф либо даже попасть в тюрьму.
Впрочем, приказ имеет массу исключений. Работать разрешено медицинским клиникам, продовольственным магазинам и аптекам. Продолжат работать автомастерские и финансовые учреждения.
Как сообщал портал "Комментарии", в Латвии продолжается чрезвычайное положение, но, как признается премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш карантинные ограничения не работают в полной мере и количество новых инфицированных COVID-19 растет. В связи с этим, власти Латвии решили продлить чрезвычайное положение.
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