Журнал Time исправился: фото Трампа заменили после неудачи
commentss НОВОСТИ Все новости

Журнал Time исправился: фото Трампа заменили после неудачи

Новая обложка журнала Time с фото Трампа – на этот раз удачная

27 октября 2025, 18:55
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Журнал Time после критики со стороны Трампа выпустил новую обложку с изображением, сообщил корреспондент журнала Эрик Кортеллесса.

Отметим, что в середине октября журнал опубликовал фото президента США Дональда Трампа на своей обложке перед выпуском о перемирии между Израилем и ХАМАС. Фото сделано в необычном ракурсе, снизу, что подчеркнуло все невыгодные стороны Трампа, сам же президент США назвал фото худшим за всю историю.

Глава Белого дома признал , что статья о нем "достаточно неплохая", но потребовал отозвать обложку, потому что: "Они "убрали" мои волосы, а потом появилось что-то, что выглядело как плавающая корона, но чрезвычайно маленькая. Очень странно! почему?", — написал Трамп на Truth Social.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Белый дом подарил новый портрет после того, как президент Дональд Трамп пожаловался на картину, висевшую в Капитолии Колорадо с 2019 года, сообщает AP. Новый президентский портрет находится в Капитолии Колорадо после того, как предыдущий, висевший в здании шесть лет, вызвал гнев Дональда Трампа, утверждавшего, что он "намеренно искажает" его образ. Оригинальный портрет быстро убрали, а на этой неделе на его месте появился заметно более строгий — и президент, похоже, гораздо более доволен результатом.



