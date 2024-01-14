Журналисты назвали вероятную причину, по которой США тянут с помощью Украины

От поддержки Запада, в частности США зависит баланс сил в войне, которую Россия начала против Украины. Но Вашингтон не переходит к передаче оружия, что может изменить баланс сил из-за страха перед применением РФ ядерного оружия. Об этом пишет The Sunday Times.

Помощь США Украине (фото из открытых источников)

Авторы статьи пишут именно потому, что США постоянно отказываются дать Украине оружие дальнего радиуса. СМИ отмечает, что это касается не только ракетных систем, которые позволили бы Украине нанести удар по военным базам в самой России, но и ракет, которые помогли бы Киеву разнести Крымский мост.

Боится эскалации войны не только президент США Джо Байден, а также канцлер Германии Олаф Шольц, потому и настаивает на необходимости ограничения дальности ракет TAURUS, чтобы ВСУ не могли использовать их для нанесения ударов по РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден рассказал о "частном сообщении" союзнику России . Президент США Джо Байден рассказал, что Соединенные Штаты отправили союзнику России Ирану "частное сообщение" после второго удара по хуситам в Йемене.

Перед тем, как отправиться в президентскую резиденцию Кэмп Дэвид в штат Мериленд Джо Байден дал пресс-конференцию в Белом доме по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, США направили сообщение Ирану.

Также "Комментарии" писали о том, что США прекратили поставки оружия в Украину . США прекратили поставки оружия и военной техники в Украину. Об этом на брифинге 11 января заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По словам американского чиновника, соответствующее решение правительство США приняло из-за отсутствия бюджетных средств на программы военной поддержки Украины.

