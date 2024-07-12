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Зря тратит время: в Госдепе эмоционально высказались об идеях Орбана о переговорах по Украине

В Госдепе заявили, что идеи Орбана о переговорах по Украине не имеют никакой силы

сегодня, 13:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Идеи премьер-министра Виктора Орбана о переговорах не имеют никакой силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для Радио Свобода сделал помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен.

Зря тратит время: в Госдепе эмоционально высказались об идеях Орбана о переговорах по Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Чиновника попросили оценить так называемую миротворческую миссию Виктора Орбана. По словам ОʼБрайена, Альянс и коалиция, поддерживающие Украину, имеют четкую политику: ничто об Украине без Украины, и что Украина должна победить в этой войне.

"Когда разные политики начинают чувствовать, что они — те, кто должен уладить конфликт, я воспринимаю это как зависть посредника. Каждый хочет быть особенным. И если сообщение несет месседж коалиции, которая поддерживает Украину, и альянса, то оно имеет поддержку. Если это (а некоторые подозревают, что сообщение могло быть другим) — только один человек, который предлагает идеи, — это не имеет никакой силы", — подчеркнул ОʼБрайен. 

По мнению помощника госсекретаря США, российский диктатор Владимир Путин "достаточно хорошо понимает, чтобы не доверять этому как отражению того, с чем он сталкивается".

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в США провел анонсированную ранее встречу с экс-главой Белого дома и потенциальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Стороны в ходе беседы обсудили возможности мира в Украине, против которой РФ ведет войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на вольную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь провести красную черту под его неоднозначным визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом пишет "Financial Times".

Ранее "Комментарии" информировали — Орбан рассказал, какое решение Зеленского удивило Путина.




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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 12:58

Тобто прагнути залагодити конфлікт це погано? Хто б міг подумати, як "золотий мільярд" змінює цінності в цьому світі. Гегемонія розбещує, а абсолютна гегемонія розбещує абсолютно.


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