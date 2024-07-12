Зря тратит время: в Госдепе эмоционально высказались об идеях Орбана о переговорах по Украине

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Кравцев Сергей
Идеи премьер-министра Виктора Орбана о переговорах не имеют никакой силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для Радио Свобода сделал помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Чиновника попросили оценить так называемую миротворческую миссию Виктора Орбана. По словам ОʼБрайена, Альянс и коалиция, поддерживающие Украину, имеют четкую политику: ничто об Украине без Украины, и что Украина должна победить в этой войне.
По мнению помощника госсекретаря США, российский диктатор Владимир Путин "достаточно хорошо понимает, чтобы не доверять этому как отражению того, с чем он сталкивается".
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в США провел анонсированную ранее встречу с экс-главой Белого дома и потенциальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Стороны в ходе беседы обсудили возможности мира в Украине, против которой РФ ведет войну.
Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на вольную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь провести красную черту под его неоднозначным визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом пишет "Financial Times".
Ранее "Комментарии" информировали — Орбан рассказал, какое решение Зеленского удивило Путина.
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Ігор
сегодня, 12:58
Тобто прагнути залагодити конфлікт це погано? Хто б міг подумати, як "золотий мільярд" змінює цінності в цьому світі. Гегемонія розбещує, а абсолютна гегемонія розбещує абсолютно.