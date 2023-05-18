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Шесть стран не согласиль поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии РФ

Из 46 стран Совета Европы, только шесть стран не подписали документ, предусматривающий создание перечня убытков, понесенных Украиной от агрессивных действий России.

сегодня, 11:29
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Автор:

Slava Kot

17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике более 40 стран подписали договор о создании Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Однако в Совете Европы 46 членов, то есть шесть стран, не поддержали такое решение. Об этих странах сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Шесть стран не согласиль поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии РФ

Шесть стран не подписали создание реестра убытков Украины от России

Подписчиками документа стали 40 стран Совета Европы, а также Соединенные Штаты, Япония, Канада и Европейский Союз как организация. Таким образом шесть стран не согласились на создание Реестра ущерба, нанесенного Украине со стороны РФ.


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"Европейская правда" указывает перечень стран, не подписавших соответствующий документ: Турция, Армения, Венгрия, Азербайджан, Сербия, Босния и Герцеговина.

Венгрией руководит Виктор Орбан, критикующий Европу и поддерживающий дружбу с Путиным, поэтому не удивительно видеть эту страну в списке неподписантов. Кроме того, Венгрия блокирует решение ЕС выделить новую финансовую помощь Украине.

Сербия выразила свое недовольство позицией Украины относительно членства Косово в Совете Европы. Потому балканская страна показательно проигнорировала саммит.

Турция пытается традиционно пытаться сотрудничать со всеми, в том числе и РФ, поэтому, чтобы ее "не обидеть" отказалась подписать договор о создании Реестра ущерба. Подобные позиции и в других странах, в частности, в Азербайджане, Армении, Боснии и Герцеговине.

Напомним, что реестр убытков Украины от агрессии РФ это документ, создающий реестр преступных дыр РФ, а также список сумм компенсаций, которые Российская Федерация должна заплатить украинцам, предприятиям и государству через свои агрессивные действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал, могло ли спасти Украину от войны вступление в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что литовцы о бурены действиями России: выразили решительный протест.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/05/17/7161838/
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