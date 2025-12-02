Аналитики назвали финансовые последствия ударов по судам теневого флота РФ в Черном море

Расходы на перевозку грузов через акваторию Черного моря заметно выросли на фоне ударов украинских беспилотников по нефтяным судам теневого флота России.

Украина атаковала суда теневого флота РФ. Фото: из открытых источников

Из-за риска новых атак значительно подорожало страховое покрытие от военных угроз, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в области морских перевозок и страхования.

По информации участников рынка, ставки страхования военных рисков для стандартного семидневного рейса, устанавливаемые индивидуально и зависящие от стоимости судна, выросли с 0,4 до 0,5% в случае захода в украинские порты.

В то же время, для российских черноморских гаваней, где риски традиционно выше, страховые тарифы сейчас колеблются в пределах 0,65–0,8%, тогда как еще неделю назад этот показатель составлял около 0,6%.

Аналитики напоминают, что Черное море является ключевым маршрутом для транспортировки зерна, нефти и продуктов ее переработки. Эту морскую акваторию используют Болгария, Румыния, Турция, Грузия, а также Украина и Россия для осуществления международных перевозок.

Как сообщал портал "Комментарии", в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Издание "Комментарии" также писало о реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на атаки по российским кораблям. По его словам, война между Украиной и Россией "ставит под угрозу безопасность судоходства в Черном море".