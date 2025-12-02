Аналитики назвали финансовые последствия ударов по судам теневого флота РФ в Черном море

Рубрики
Маламура Сергій
Расходы на перевозку грузов через акваторию Черного моря заметно выросли на фоне ударов украинских беспилотников по нефтяным судам теневого флота России.
Украина атаковала суда теневого флота РФ. Фото: из открытых источников
Из-за риска новых атак значительно подорожало страховое покрытие от военных угроз, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в области морских перевозок и страхования.
По информации участников рынка, ставки страхования военных рисков для стандартного семидневного рейса, устанавливаемые индивидуально и зависящие от стоимости судна, выросли с 0,4 до 0,5% в случае захода в украинские порты.
В то же время, для российских черноморских гаваней, где риски традиционно выше, страховые тарифы сейчас колеблются в пределах 0,65–0,8%, тогда как еще неделю назад этот показатель составлял около 0,6%.
Аналитики напоминают, что Черное море является ключевым маршрутом для транспортировки зерна, нефти и продуктов ее переработки. Эту морскую акваторию используют Болгария, Румыния, Турция, Грузия, а также Украина и Россия для осуществления международных перевозок.
Как сообщал портал "Комментарии", в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Издание "Комментарии" также писало о реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на атаки по российским кораблям. По его словам, война между Украиной и Россией "ставит под угрозу безопасность судоходства в Черном море".