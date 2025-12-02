Аналітики назвали фінансові наслідки ударів по суднах тіньового флоту РФ у Чорному морі

Рубрики
МЕНЮ
Маламура Сергій
Витрати на перевезення вантажів через акваторію Чорного моря помітно зросли на тлі ударів українських безпілотників по нафтових суднах тіньового флоту Росії.
Україна атакувала судна тіньового флоту РФ. Фото: з відкритих джерел
Через ризик нових атак значно подорожчало страхове покриття від воєнних загроз, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в галузі морських перевезень і страхування.
За інформацією учасників ринку, ставки страхування воєнних ризиків для стандартного семиденного рейсу, які встановлюються індивідуально та залежать від вартості судна, зросли з 0,4% до 0,5% у випадку заходу в українські порти.
Водночас для російських чорноморських гаваней, де ризики традиційно вищі, страхові тарифи зараз коливаються в межах 0,65–0,8%, тоді як ще тиждень тому цей показник становив близько 0,6%.
Аналітики нагадують, що Чорне море є ключовим маршрутом для транспортування зерна, нафти та продуктів її переробки. Цю морську акваторію використовують Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, а також Україна та Росія для здійснення міжнародних перевезень.
Як повідомляв портал "Коментарі", у Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Видання "Коментарі" також писало про реакцію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на атаки по російських кораблях. За його словами, війна між Україною та Росією "ставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі".