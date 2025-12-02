logo_ukra

Аналітики назвали фінансові наслідки ударів по суднах тіньового флоту РФ у Чорному морі

Серед наслідків ударів по суднах тіньового флоту РФ експерти називають зростання вартості перевезень вантажів Чорним морем

2 грудня 2025, 00:21
Маламура Сергій

Витрати на перевезення вантажів через акваторію Чорного моря помітно зросли на тлі ударів українських безпілотників по нафтових суднах тіньового флоту Росії. 

Україна атакувала судна тіньового флоту РФ. Фото: з відкритих джерел

Через ризик нових атак значно подорожчало страхове покриття від воєнних загроз, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в галузі морських перевезень і страхування. 

За інформацією учасників ринку, ставки страхування воєнних ризиків для стандартного семиденного рейсу, які встановлюються індивідуально та залежать від вартості судна, зросли з 0,4% до 0,5% у випадку заходу в українські порти.

Водночас для російських чорноморських гаваней, де ризики традиційно вищі, страхові тарифи зараз коливаються в межах 0,65–0,8%, тоді як ще тиждень тому цей показник становив близько 0,6%. 

Аналітики нагадують, що Чорне море є ключовим маршрутом для транспортування зерна, нафти та продуктів її переробки. Цю морську акваторію використовують Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, а також Україна та Росія для здійснення міжнародних перевезень. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Видання "Коментарі" також писало про реакцію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на атаки по російських кораблях. За його словами, війна між Україною та Росією "ставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі". 



Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/black-sea-shipping-insurance-rates-rise-after-ukraine-attacks-tankers-sources-2025-12-01/
