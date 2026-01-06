После нападения США на Венесуэлу Дональд Трамп заявил, что американцы будут стремиться эксплуатировать нефтяные ресурсы Венесуэлы. Хотя страна имеет наиболее подтвержденные запасы нефти в мире, ее реальное влияние на глобальный нефтяной рынок остается крайне ограниченным.

Где самые большие запасы нефти в мире. Фото из открытых источников

По данным ОПЕК, больше всего в мире нефти имеет Венесуэла – 303 млрд баррелей. Это составляет почти пятую часть всех мировых запасов. Для сравнения, Саудовская Аравия имеет 267 миллиардов баррелей, а Иран более 208 миллиардов.

Рейтинг стран с самыми большими запасами нефти в мире

Страны с самыми большими запасами нефти в мире:

1. Венесуэла – 303,2 миллиарда

2. Саудовская Аравия – 267,2 миллиарда

3. Иран – 208,6 миллиарда

4. Ирак – 145,8 миллиарда

5. Объединенные Арабские Эмираты – 113,8 миллиарда

6. Кувейт – 101,5 миллиарда

7. Россия – 80 миллиардов

8. Ливия – 48,4 миллиарда

9. США – 45,8 миллиарда

10. Нигерия – 37,8 миллиарда

Однако впечатляющие цифры Венесуэлы не превращаются в экономическую силу. Венесуэла добывает лишь около 1 млн баррелей в сутки, что составляет менее 1% мировой ежедневной добычи. Причины тому стали многолетние международные санкции, глубокий экономический кризис и деградация нефтяной инфраструктуры. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA) без масштабных инвестиций страна не способна существенно нарастить производство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с ценами на нефть после операции США в Венесуэле.

Также "Комментарии" писали о том, как военная операция США в Венесуэле дает новые возможности для Путина.