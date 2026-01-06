Рубрики
Slava Kot
После нападения США на Венесуэлу Дональд Трамп заявил, что американцы будут стремиться эксплуатировать нефтяные ресурсы Венесуэлы. Хотя страна имеет наиболее подтвержденные запасы нефти в мире, ее реальное влияние на глобальный нефтяной рынок остается крайне ограниченным.
Где самые большие запасы нефти в мире. Фото из открытых источников
По данным ОПЕК, больше всего в мире нефти имеет Венесуэла – 303 млрд баррелей. Это составляет почти пятую часть всех мировых запасов. Для сравнения, Саудовская Аравия имеет 267 миллиардов баррелей, а Иран более 208 миллиардов.
Рейтинг стран с самыми большими запасами нефти в мире
Страны с самыми большими запасами нефти в мире:
Однако впечатляющие цифры Венесуэлы не превращаются в экономическую силу. Венесуэла добывает лишь около 1 млн баррелей в сутки, что составляет менее 1% мировой ежедневной добычи. Причины тому стали многолетние международные санкции, глубокий экономический кризис и деградация нефтяной инфраструктуры. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA) без масштабных инвестиций страна не способна существенно нарастить производство.
