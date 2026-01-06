logo

Рейтинг стран с самыми большими запасами нефти в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг стран с самыми большими запасами нефти в мире

Венесуэла возглавляет мировой рейтинг запасов нефти, но добывает менее 1% глобального объема.

6 января 2026, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot

После нападения США на Венесуэлу Дональд Трамп заявил, что американцы будут стремиться эксплуатировать нефтяные ресурсы Венесуэлы. Хотя страна имеет наиболее подтвержденные запасы нефти в мире, ее реальное влияние на глобальный нефтяной рынок остается крайне ограниченным.

Фото из открытых источников

По данным ОПЕК, больше всего в мире нефти имеет Венесуэла – 303 млрд баррелей. Это составляет почти пятую часть всех мировых запасов. Для сравнения, Саудовская Аравия имеет 267 миллиардов баррелей, а Иран более 208 миллиардов.

Страны с самыми большими запасами нефти в мире:

  • 1. Венесуэла – 303,2 миллиарда
  • 2. Саудовская Аравия – 267,2 миллиарда
  • 3. Иран – 208,6 миллиарда
  • 4. Ирак – 145,8 миллиарда
  • 5. Объединенные Арабские Эмираты – 113,8 миллиарда
  • 6. Кувейт – 101,5 миллиарда
  • 7. Россия – 80 миллиардов
  • 8. Ливия – 48,4 миллиарда
  • 9. США – 45,8 миллиарда
  • 10. Нигерия – 37,8 миллиарда

Однако впечатляющие цифры Венесуэлы не превращаются в экономическую силу. Венесуэла добывает лишь около 1 млн баррелей в сутки, что составляет менее 1% мировой ежедневной добычи. Причины тому стали многолетние международные санкции, глубокий экономический кризис и деградация нефтяной инфраструктуры. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA) без масштабных инвестиций страна не способна существенно нарастить производство.

