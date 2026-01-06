logo_ukra

Рейтинг країн з найбільшими запасами нафти у світі
Рейтинг країн з найбільшими запасами нафти у світі

Венесуела очолює світовий рейтинг запасів нафти, але видобуває менш як 1% глобального обсягу.

6 січня 2026, 11:05
Після нападу США на Венесуелу Дональд Трамп заявив, що американці прагнутимуть експлуатувати нафтові ресурси Венесуели. Хоч країна має найбільші підтверджені запаси нафти у світі, її реальний вплив на глобальний нафтовий ринок залишається вкрай обмеженим.

Рейтинг країн з найбільшими запасами нафти у світі

Де найбільші запаси нафти у світі. Фото з відкритих джерел

За даними ОПЕК, найбільше у світі нафти має Венесуела — 303 млрд барелів. Це становить майже п’яту частину усіх світових запасів. Для порівняння, Саудівська Аравія має 267 млрд барелів, а Іран понад 208 млрд.

Рейтинг країн з найбільшими запасами нафти у світі - фото 2

Рейтинг країн з найбільшими запасами нафти у світі

Країни з найбільшими запасами нафти у світі:

  • 1. Венесуела — 303,2 мільярда
  • 2. Саудівська Аравія – 267,2 мільярда
  • 3. Іран – 208,6 мільярда
  • 4. Ірак – 145,8 мільярда
  • 5. Об'єднані Арабські Емірати — 113,8 мільярда
  • 6. Кувейт — 101,5 мільярда
  • 7. Росія — 80 мільярдів
  • 8. Лівія – 48,4 мільярда
  • 9. США – 45,8 мільярда
  • 10. Нігерія — 37,8 мільярда

Однак вражаючі цифри Венесуели не перетворюються на економічну силу. Венесуела видобуває лише близько 1 млн барелів на добу, що становить менш ніж 1% світового щоденного видобутку. Причини цього стали багаторічні міжнародні санкції, глибока економічна криза та деградація нафтової інфраструктури. За оцінками Управління енергетичної інформації США (EIA), без масштабних інвестицій країна не здатна суттєво наростити виробництво.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відбувається з цінами на нафту після операції США у Венесуелі.

Також "Коментарі" писали про те, як військова операція США у Венесуелі дає нові великі можливості для Путіна.



