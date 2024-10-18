Самые богатые потратили копейки: как партнеры помогают Украине

Украина продолжает получать хоть и ограниченную, но жизненно необходимую военную помощь от западных партнеров. Однако оказывается, ТОП доноры Украины потратили не слишком много на помощь. Руководитель программы Восточной Европы в Польском институте международных дел Даниэль Шелиговский опубликовал инфографику размеров военной помощи Украине % к ВВП, всего за 2022-2024 годы, сообщает портал "Комментарии".



Фото портал "Комментарии"

"Вот так выглядит иностранная военная помощь Украине в свете экономического потенциала отдельных доноров. ТОП-10 – это Северная и Центральная Европа, а самые большие западные экономические центры идут далеко позади. Самые богатые пока потратили копейки”, – написал Даниэль Шелиговский.

















В диаграмме ТОП-10 доноров военной помощи Украине на фоне самых крупных западных экономик.

Больше помощи за период полномасштабного вторжения РФ, однако менее 2% от ВВП оказали Дания и Эстония. Менее 0,5% Украина получила от Франции и Канады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские страны уменьшают оказание помощи Украине. Например, военное вооружение Украине больше не будет поставлять Словакия, однако страна планирует помочь другим способом.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия больше не будет поставлять Украину военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку, по его мнению, у нее больше нет свободных средств. Однако Словакия нашла другой вариант помощи украинской армии. По словам министра иностранных дел, Словакия хочет расширить ремонтную базу украинской военной техники в Михаловцах.



