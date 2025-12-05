Страны ЕС и G7 готовят масштабный удар по экспорту российской нефти

Страны Европейского Союза вместе с государствами "Большой семерки" рассматривают радикальное усиление ограничений российской нефти.

Россия экспортирует нефть танкерами Фото: из открытых источников

Речь идет о возможной отмене нынешней предельной цены, а введение полного запрета на морские перевозки. Об этом сообщает Reuters.

Собеседники агентства отмечают, что западные страны переоценивают эффективность действующих инструментов давления на российский энергетический сектор и ищут более жесткие способы сокращения нефтяных доходов Кремля.

Инициатива по запрету морской транспортировки прежде всего коснется судов, принадлежащих или связанных с некоторыми странами ЕС, в частности Грецией, Кипром и Мальтой. Именно их танкеры, по имеющейся информации, до сих пор обеспечивают значительную часть поставок российской нефти в Азию, в том числе в Индию и Китай. Через этот канал, по оценкам экспертов, РФ экспортирует более трети собственной сырой нефти.

"Остальной экспорт Россия осуществляет через так называемый "теневой флот" — старые, непрозрачные танкеры, работающие вне контроля Запада и международных морских стандартов", — говорится в публикации.

В случае усиления контроля России придется существенно расширять этот "теневой флот", что потребует больших затрат и снизит рентабельность экспорта.

Вместе с тем, аналитики признают, что такие жесткие меры могут повлиять и на мировой энергетический рынок. Ограничение транспортировки может спровоцировать рост цен на нефть и нефтепродукты, в первую очередь на рынках Азии и Европы.

По информации издания, инициативу могут включить в очередной, значительно усиленный пакет санкций Европейского Союза против России, который планируется вынести на рассмотрение в начале 2026 года.

Прежде ЕС пытается согласовать свою позицию со странами G7, чтобы обеспечить максимальный международный эффект от решения.

Продвижением этой идеи активно занимаются представители Великобритании и США на технических встречах "семерки". В то же время, окончательная позиция Вашингтона, как отмечают источники, будет зависеть от дальнейшей стратегии администрации президента Дональда Трампа на фоне продолжающихся попыток достичь мирных договоренностей между Украиной и Россией.

