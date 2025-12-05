Країни ЄС і G7 готують масштабний удар по експорту російської нафти

Країни Європейського Союзу разом із державами "Великої сімки" розглядають радикальне посилення обмежень щодо російської нафти.

Росія експортує нафту танкерами. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про можливе скасування нинішньої граничної ціни, а натомість запровадження повної заборони на морські перевезення. Про це повідомляє Reuters.

Співрозмовники агентства зазначають, що західні країни переоцінюють ефективність діючих інструментів тиску на російський енергетичний сектор і шукають більш жорсткі способи скорочення нафтових доходів Кремля.

Ініціатива щодо заборони морського транспортування насамперед торкнеться суден, які належать або пов’язані з деякими країнами ЄС, зокрема Грецією, Кіпром і Мальтою. Саме їхні танкери, за наявною інформацією, досі забезпечують значну частину постачання російської нафти до Азії, в тому числі до Індії та Китаю. Через цей канал, за оцінками експертів, РФ експортує понад третину власної сирої нафти.

"Решту експорту Росія здійснює через так званий "тіньовий флот" — старі, непрозорі танкери, що працюють поза контролем Заходу та міжнародних морських стандартів", — йдеться у публікації.

У разі посилення контролю Росії доведеться суттєво розширювати цей "тіньовий флот", що потребуватиме великих витрат і зменшить рентабельність експорту.

Разом із тим аналітики визнають, що такі жорсткі заходи можуть вплинути і на світовий енергетичний ринок. Обмеження транспортування може спровокувати зростання цін на нафту та нафтопродукти, насамперед на ринках Азії та Європи.

За інформацією видання, ініціативу можуть включити до чергового, значно посиленого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який планується винести на розгляд на початку 2026 року.

Перед цим ЄС намагається узгодити свою позицію з країнами G7, щоб забезпечити максимальний міжнародний ефект від рішення.

Просуванням цієї ідеї активно займаються представники Великої Британії та США на технічних зустрічах "сімки". Водночас остаточна позиція Вашингтона, як зазначають джерела, залежатиме від подальшої стратегії адміністрації президента Дональда Трампа на тлі триваючих спроб досягти мирних домовленостей між Україною та Росією.

