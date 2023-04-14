Удастся ли тоталитарным странам изменить мировое устройство: В чем опасность

Авторитарные режимы России, Китая и Ирана пытаются навязать свою повестку дня и изменить нынешнюю международную повестку. Такое мнение, высказав директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Россия, Китай и Иран хотят изменить действующий международный порядок

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“Этот союз несомненно опасен, потому что это авторитарные режимы, которые пытаются навязать свою повестку дня. Более того, они пытаются изменить международный строй. И об этом, собственно, Китай и говорить практически не скрываясь. Об этом говорит Россия. Что касается руководства Ирана, то для него важно сохранение своей власти и противодействие Израилю на Ближнем Востоке”, — сказал Семиволос.

Ключевая задача этого Альянса – ослабить США, считает эксперт. Пекин создает новую политическую конструкцию и желает предложить миру свою альтернативу, добавив он.

“Эта комбинация создает угрозы в Индийском океане, Персидском заливе и, несомненно, создает угрозы стратегическим интересам США в этом регионе и, естественно, всему Западу. А ключевая задача этого альянса – ослабить США и создать условия, при которых союзники Америки будут чувствовать себя неуверенно”, – объяснил эксперт.

Семиволос также рассказал, может ли КНР оказывать военную помощь России, как серьезно вообще следует рассматривать сотрудничество РФ — КНР и как Европа реанимирует отношения с Китаем.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что китайская компания Quzhou Nova приобрела медные слитки у РФ на сумму 7,4 млн долларов с находящегося под российской оккупацией металлургического завода в Дебальцево.

Как писали "Комментарии", Россия может начать использовать против Украины новые иранские беспилотники Miraj-532.