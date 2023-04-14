Удастся ли тоталитарным странам изменить мировое устройство: В чем опасность

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Моесеенко Валентина
Авторитарные режимы России, Китая и Ирана пытаются навязать свою повестку дня и изменить нынешнюю международную повестку. Такое мнение, высказав директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Россия, Китай и Иран хотят изменить действующий международный порядок
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Ключевая задача этого Альянса – ослабить США, считает эксперт. Пекин создает новую политическую конструкцию и желает предложить миру свою альтернативу, добавив он.
Семиволос также рассказал, может ли КНР оказывать военную помощь России, как серьезно вообще следует рассматривать сотрудничество РФ — КНР и как Европа реанимирует отношения с Китаем.
Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что китайская компания Quzhou Nova приобрела медные слитки у РФ на сумму 7,4 млн долларов с находящегося под российской оккупацией металлургического завода в Дебальцево.
Как писали "Комментарии",
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