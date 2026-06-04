Кім Чен Ин довів до сліз дві футбольні команди: як у КНДР зустрічали диктатора (ФОТО)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин став центральною фігурою показового заходу у своїй країні. Під час візиту до Центральної школи підготовки кадрів Трудової партії Кореї він зустрівся з футболістками двох провідних жіночих команд країни. Як повідомляють державні ЗМІ КНДР, поява диктатора викликала у спортсменок бурхливі емоції та сльози.

Кім Чен Ин довів до сліз футболісток. Фото: KCNA

Захід з візитом Кім Чен Ина був присвячений 80-річчю заснування навчального закладу. Серед гостей були гравчині жіночої збірної Північної Кореї та футболістки клубу "Негохян". Обидві команди останнім часом досягли значних успіхів на міжнародній арені. Національна збірна стала переможцем Кубка Азії серед жінок до 17 років, а "Негохян" здобув титул переможця жіночої Ліги чемпіонів Азійської футбольної конфедерації сезону 2025–2026.

Державне інформаційне агентство KCNA традиційно висвітлило подію у піднесеному стилі. У повідомленні Кім Чен Ина назвали "великим учителем" і "видатним політиком", а атмосферу зустрічі описали як сповнену хвилювання та радості.

Футболістки в Північній Кореї плачуть під час зустрічі з Кім Чен Ином. Фото: KCNA

Футболістки в Північній Кореї та Кім Чен Ин. Фото: KCNA

Особливу увагу привернули кадри, на яких футболістки не стримують сліз після особистого спілкування з північнокорейським лідером. За даними KCNA, Кім Чен Ин привітав спортсменок, поспілкувався з ними та зробив спільні фотографії.

Демонстрація захоплення, вдячності та сліз під час зустрічей із керівником держави є характерною рисою публічних заходів у Північній Кореї та покликана підкреслювати культ особи правлячої династії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що камери зафіксували, як Кім Чен Ин плаче під час промови до жінок.

Також "Кометнарі" писали про те, як лідер КНДР Кім Чен Ин "озолотився" на війні проти України.