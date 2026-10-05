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Лукашенко налагоджує зв’язки з Трампом: яку угоду уклали

Угода Трампа з Мінськом: до порту Нового Орлеана прямують 30 тисяч тонн білоруського калію

5 жовтня 2026, 08:59
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Недилько Ксения

Сполучені Штати Америки готуються прийняти першу за останні роки партію білоруської калійного імпорту. Очікується, що судно із вантажем обсягом 30 тисяч тонн пришвартується в порту Нового Орлеана вже 14 жовтня. Ця подія стала можливою після того, як Вашингтон розпочав пом'якшення економічних обмежень проти калійного сектору Мінська, запроваджених у 2021 році. Головною умовою для такого кроку американської сторони стало звільнення білоруським режимом частини політичних в'язнів, передає Financial Times.

Лукашенко налагоджує зв’язки з Трампом: яку угоду уклали

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

"Ми готуємо масштабну угоду щодо закупівлі білоруських добрив", — оголосив у вересні президент США Дональд Трамп.

Обґрунтовуючи цей крок, американський лідер наголосив, що продукція з Білорусі "коштуватиме значно дешевше за канадську". На сьогодні саме Канада покриває близько 80% потреб США в імпортному калії, проте торговельні відносини між Вашингтоном та Оттавою наразі перебувають у досить напруженому стані.

Попри оптимізм Білого дому, профільні експерти налаштовані скептично щодо спроможності Мінська швидко потіснити конкурентів.

"Білорусь навряд чи зможе оперативно збільшити обсяги експорту та запропонувати вигідніші ціни, ніж Канада", — зазначають аналітики ринку.

Вони нагадують, що через чинні санкції Європейського Союзу Мінськ повністю втратив доступ до свого найкоротшого морського маршруту — литовського порту Клайпеда. Як наслідок, білоруським постачальникам доводиться транспортувати продукцію через російські порти, що суттєво здорожує логістику.

Нинішня партія у 30 тисяч тонн є радше символічною та незначною, якщо порівнювати її з 5,6 мільйона тонн калію, які американський бізнес придбав за кордоном торік. Утім, відновлення торгівлі з Мінськом відбувається у критичний момент. Наразі на світовому ринку фіксується серйозний дефіцит добрив, спровокований загостренням конфлікту на Близькому Сході та логістичною кризою довкола Ормузької протоки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Лукашенко забув попередження Зеленського та увімкнув ретранслятори для російських БПЛА.



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