«Гроші є, але є умова»: чому фон дер Ляєн зробила жорсткий сигнал Зеленському

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Кравцев Сергей
Урсула фон дер Ляєн звернулася до президента України Володимира Зеленського із заявою про підтримку України, а також збільшенням виробництва протибалістичного захисту і збільшення військової допомоги Україні. Також вона нагадала, що в цьому році для України все ще доступно 37 мільярдів євро європейської допомоги. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: з відкритих джерел
Експерт нагадав, що ці 37 мільярдів євро – це значно більше, ніж дефіцит бюджету, про який говорили президент і прем'єр-міністр України. Якби Україна отримала ці кошти, у нас не було б проблем з бюджетом.
За його словами, зараз коаліція СН/ОПЗЖ провалює закон про незалежну експертизу, щоб справи НАБУ розвалювалися у судах. Корупціонери використовують експертизу для затягування судових процесів і платять експертам, щоб експертиза не відбулася, або відбулася вже після того, як справу закриють, бо сплили терміни розгляду.
Він зауважує, прикро, що дійшли до публічних заяв про необхідність реформ. Це значить, що всі методи дипломатії були вичерпані.
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