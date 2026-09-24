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«Гроші є, але є умова»: чому фон дер Ляєн зробила жорсткий сигнал Зеленському

Президентка Єврокомісії нагадала про €37 млрд допомоги Україні, водночас наголосивши на необхідності подальших реформ

24 вересня 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Урсула фон дер Ляєн звернулася до президента України Володимира Зеленського із заявою про підтримку України, а також збільшенням виробництва протибалістичного захисту і збільшення військової допомоги Україні. Також вона нагадала, що в цьому році для України все ще доступно 37 мільярдів євро європейської допомоги. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

«Гроші є, але є умова»: чому фон дер Ляєн зробила жорсткий сигнал Зеленському

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: з відкритих джерел

Експерт нагадав, що ці 37 мільярдів євро – це значно більше, ніж дефіцит бюджету, про який говорили президент і прем'єр-міністр України. Якби Україна отримала ці кошти, у нас не було б проблем з бюджетом.

"Президентка Єврокомісії дуже товсто натякнула, що збільшення європейської підтримки залежить від прогресу у голосуванні за реформи у Верховній Раді. За цими ввічливими словами криється погано приховане роздратування поведінкою української сторони, яка намагається отримати гроші без прийняття законів, які обмежують можливості красти гроші з бюджету", – зазначив оглядач.

За його словами, зараз коаліція СН/ОПЗЖ провалює закон про незалежну експертизу, щоб справи НАБУ розвалювалися у судах. Корупціонери використовують експертизу для затягування судових процесів і платять експертам, щоб експертиза не відбулася, або відбулася вже після того, як справу закриють, бо сплили терміни розгляду.  

"Урсула фон дер Ляєн чудово розуміє, чому правляча коаліція не приймає цей закон і, мені здається, вона просто шокована, що країна у війні потребує коштів, але верхівка не готова обмежити корупціонерів і приймати закони, які дозволять притягнути тих, хто краде наші гроші до відповідальності", – зазначив аналітик. 

Він зауважує, прикро, що дійшли до публічних заяв про необхідність реформ. Це значить, що всі методи дипломатії були вичерпані.

Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.




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