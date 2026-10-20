logo_ukra

BTC/USD

83194

ETH/USD

2470.49

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Мадяр знову жорстко пішов проти України: яке несподіване рішення Будапешту викликає насторогу
commentss НОВИНИ Всі новини

Мадяр знову жорстко пішов проти України: яке несподіване рішення Будапешту викликає насторогу

Поки що не повідомляється, якими саме аргументами представник Угорщини обґрунтував відмову затвердити результати скринінгу

20 жовтня 2026, 16:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У вівторок, 20 жовтня, під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це журналістам видання "Європейська правда" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнаних із перебігом зустрічі.

Мадяр знову жорстко пішов проти України: яке несподіване рішення Будапешту викликає насторогу

Фото: з відкритих джерел

Угорська сторона не підтримала подальше просування переговорів щодо відкриття двох кластерів, які залишаються на порядку денному в межах євроінтеграційного процесу України. Відмова Будапешта означає, що затвердження результатів скринінгу за цими напрямами наразі не відбулося.

Водночас співрозмовники видання поки не уточнили, які саме аргументи представник Угорщини навів на обґрунтування такого рішення.

Кластер 4 має назву "Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність". Він охоплює питання транспорту, енергетики, транс’європейських мереж, охорони довкілля та протидії зміні клімату.

Кластер 5 — "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" — стосується аграрної сфери, ветеринарної та фітосанітарної політики, рибальства, а також фінансових і бюджетних положень.

Отже, відмова Угорщини підтримати результати скринінгу затримує подальше просування України за цими напрямами переговорів про вступ до ЄС. Причини рішення Будапешта та можливі подальші кроки наразі залишаються невідомими.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща не має запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які могла б передати Україні. Водночас Варшава готова підтримувати заклики до інших держав, які мають такі боєприпаси, поділитися ними з Києвом. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентству PAP.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини