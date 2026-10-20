Мадяр знову жорстко пішов проти України: яке несподіване рішення Будапешту викликає насторогу

У вівторок, 20 жовтня, під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це журналістам видання "Європейська правда" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнаних із перебігом зустрічі.

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Угорська сторона не підтримала подальше просування переговорів щодо відкриття двох кластерів, які залишаються на порядку денному в межах євроінтеграційного процесу України. Відмова Будапешта означає, що затвердження результатів скринінгу за цими напрямами наразі не відбулося.

Водночас співрозмовники видання поки не уточнили, які саме аргументи представник Угорщини навів на обґрунтування такого рішення.

Кластер 4 має назву "Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність". Він охоплює питання транспорту, енергетики, транс’європейських мереж, охорони довкілля та протидії зміні клімату.

Кластер 5 — "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" — стосується аграрної сфери, ветеринарної та фітосанітарної політики, рибальства, а також фінансових і бюджетних положень.

Отже, відмова Угорщини підтримати результати скринінгу затримує подальше просування України за цими напрямами переговорів про вступ до ЄС. Причини рішення Будапешта та можливі подальші кроки наразі залишаються невідомими.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща не має запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які могла б передати Україні. Водночас Варшава готова підтримувати заклики до інших держав, які мають такі боєприпаси, поділитися ними з Києвом. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентству PAP.