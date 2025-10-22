Російські гроші почнуть працювати на захист України: що стоїть за проривним рішенням ЄС

Лідери ЄС на саміті 23 жовтня закличуть Єврокомісію якнайшвидше розробити конкретні пропозиції щодо використання заморожених російських активів на користь України. Бельгія, яка раніше противилася цьому рішенню, фактично дала політичне "зелене світло" для цього. Що це означає для України? Чи справді це може стати гарантією того, що в України вистачить коштів у найближчі роки для продовження захисту від РФ? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

У діях Європи є важливий маркерний момент

Заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзівідзінський так прокоментував ситуацію:

"Заморожені гроші і рішення ЄС не є для України панацеєю, а скоріше певним кроком або навіть півкроком до реальної підтримки України. Коли Бельгія, яка, фактично, тримала у себе ключ до руху мільярдів російських активів, нарешті дала політичне "зелене світло" на власне їх використання, то для багатьох це прозвучало, як до очікуваний сигнал. Сигнал на кшталт того, що тепер стає зрозуміло заморожені активи і гроші Кремля можуть почати працювати проти Росії".

Експерт говорить, що, на перший погляд, це важливе історичне рішення, якого всі чекали і на яке розраховували. І воно є дуже показовим, на кшталт того, що торжествує справедливість, яка починає реалізовуватися не у словах, а в діях і конкретно у передачі цих грошей, активів.

"Але, якщо подивитися глибше, не все однозначно. По-перше, ЄС ще не вирішив, яким чином це зробити. Мені наразі невідомо і незрозумілі всі механізми. Більше того, самі європейці цього не розуміють. По-друге, заморожені активи – це не просто готівка у сейфі, яку можна перевести до України одним банківським переказом. Це дуже складна, поетапна робота, де кожний переказ кожного євро має під собою цілу низку підстав, аргументів, документів і, звісно, певних страхів, маркерів щоб не створити прецедент який потім може вдарити по самій Європі. Бо завтра хтось інший може вимагати компенсації за інші війни, які були до цього. Наприклад, як нещодавно відбулося між Польщею і Німеччиною за Другу світову війну. Наступний аспект – варто зрозуміти, що навіть, якщо частину цих активів вдасться використати, то це не є панацеєю. Мова йде про десятки мільярдів, але ми чудово розуміємо що війна з'їдає такі суми з такою швидкістю, що Європа, передавши ці активи, не зможе змінити вартість війни", – зазначив Владислав Дзівідзінський.

Га його думку, Україна потребує джерело доходу. Всі мріяли, що ці гроші підуть на відновлення України, а не на забезпечення війни, щоби протриматися ще трішки. При цьому Україна потребує стабільних довготривалих потоків фінансування. Не лише для оборони, але для відновлення. Щоб люди розуміли, що економіка працює і було розуміння, як в цій країні можна жити і розвиватися.

"Проте у цих діях Європи є важливий маркерний момент. Європа нарешті почала говорити про реальні дії і реальну відповідальність Росії, як агресора. Це може стати переломним етапом у сприйнятті війни, коли Захід діями починає підтверджувати своє усвідомлення, що платити за злочини мають не платники податків у Європі, оплачуючи Україні гроші, як щит, а винуватець – той, хто скоїв всі ці злочини. Тому ця новина для України не є перемогою, але це фундаментальне зрушення у свідомості, правилах і у діях. Політичний бар'єр подолано. Далі юридична і технічна боротьба. І можливо у найближчі місяці ми нарешті побачимо, що російські гроші почали працювати не на Росію, а на український захист. Це не гарантія, що коштів вистачить, але це шанс, що справедливість може мати фінансовий еквівалент у вигляді передачі грошей", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Процес запустять негайно

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно вважає, що справді є позитивна новина у тому, що Бельгія раптом передумала бути адвокатом і депозитарієм російських грошей і нарешті зняла заперечення проти механізму передачі Україні €140 мільярдів російських заморожених активів.

"Раніше Брюссель боявся, що всі судові претензії ляжуть саме на нього, адже активи лежать у Euroclear. Але Єврокомісія пообіцяла “юридичну парасольку”. Та й інші країни ЄС погодилися розділити ризики. Якщо у четвер лідери ЄС дадуть “зелене світло”, процес запустять негайно", – зазначила експерт.

За її словами, передавати гроші напряму не будуть. Замість цього планують фінансову схему: під заморожені активи випустять облігації під 0%,є. А от отримані кошти підуть Україні. Перші виплати очікуються вже у 2026 році. Дуже вчасно, щоб латати бюджетні діри

"Цікава деталь, навіть Європейський центральний банк, який роками благав “не чіпати” російські гроші, тепер раптом “прозрів”. Схоже, страх перед Трампом і його чи то “дружбою” з Путіним чи то "безсиллям" проти росіян діє краще за будь-які економічні аргументи. Орбан і Фіцо цього разу не зможуть зіпсувати свято оскільки рішення не потребує одностайності. Що ж, дуже добре що на четвертому році повномасштабного вторгнення Європа нарешті зрозуміла, що гроші Путіна найкраще працюють тоді, коли вони працюють на Україну", – зазначила аналітик.

