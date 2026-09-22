Санкційний глухий кут у ЄС: яке важливе рішення щодо Путіна знову відклали

Країни Євросоюзу знову не змогли остаточно узгодити продовження персональних санкцій проти Росії, запроваджених за підрив територіальної цілісності та суверенітету України. Увечері 21 вересня процедура письмового голосування не завершилася необхідним результатом, тож питання винесли на нове засідання Coreper уранці 22 вересня.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За даними європейських дипломатів, йдеться про продовження режиму санкцій ще на 36 місяців. Під його дію підпадають близько трьох тисяч фізичних та юридичних осіб, включаючи російського президента Володимира Путіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова, колишнього президента України Віктора Януковича та представників російської політичної та бізнес-еліти.

Спроба знайти компроміс виявилася пов'язаною з окремим спірним питанням – можливим винятком із списку санкцій російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Раніше на цьому наполягали Словаччина та Франція. Саме навколо цих умов останніми днями проходили найбільш напружені переговори.

Згідно з обговорюваним варіантом, ЄС міг продовжити дію санкцій відразу на три роки в обмін на виключення Усманова та Фрідмана зі списку. При цьому невідомо, які саме країни не завершили голосування та фактично не дозволили оформити домовленість.

Питання має й тимчасову інтригу: чинний режим необхідно продовжити напередодні закінчення терміну. Раніше, 14 вересня, країни ЄС уже продовжували його лише на сім днів, щоб отримати додатковий час для переговорів.

Нове засідання послів ЄС заплановане на ранок 22 вересня. Саме там дипломати мають спробувати поставити крапку у суперечці, яка вже кілька разів переносила остаточне рішення.

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