Санкційний список ЄС опинився під загрозою розколу: яку вимогу виставили Франції

Франція має протягом найближчого тижня пояснити іншим державам Євросоюзу, чому можливе виключення російського мільярдера Алішера Усманова із списку санкцій не послабить чинний санкційний режим. Про це пише Politico.

Франція та ЄС. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, посли ЄС на закритому засіданні не змогли досягти згоди щодо Усманова. Тепер Париж має надати партнерам аргументи на користь своєї позиції. Наступна зустріч послів запланована на 22 вересня.

Один із високопосадовців ЄС попередив, що рішення щодо Усманова може створити прецедент для інших держав. За його словами, якщо Франція досягне виключення одного російського бізнесмена, інші країни можуть вимагати аналогічного підходу до пов'язаних з ними фігур.

Два європейські дипломати повідомили Politico, що представники держав ЄС продовжують обговорювати це питання з Парижем. При цьому один із співрозмовників висловив скепсис щодо виключення Усманова з списку санкцій на тлі російської війни, що триває проти України.

"Росія не дала нам жодних підстав для виключення будь-кого зі списку", — заявив дипломат.

Спочатку Франція представила підтримку позиції щодо Усманова як поступку Словаччини, яка давно виступала за його вилучення із санкційного переліку. Пізніше французькі чиновники отримали з Єлисейського палацу інструкції, в яких йшлося про наявність Парижа "конкретної проблеми національної безпеки".

Згідно з цими інструкціями, Франція також має намір враховувати звернення міжнародних партнерів, які виступили на користь Усманова.

Мільярдер перебуває під санкціями ЄС, США, Великобританії та України від початку повномасштабної війни Росії проти України. Тепер доля його статусу у списку санкцій ЄС стала предметом окремої дипломатичної суперечки.

Остаточного рішення поки що не прийнято. Ключовими для подальших переговорів можуть стати аргументи Франції та позиція інших країн ЄС на наступному засіданні послів.

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