Європейський Союз зробить серйозну помилку, якщо у спробі знизити стрімке зростання цін на енергоносії вирішить знову звернутися до російської нафти та газу. Таку думку висловила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство Reuters.

Фото: з відкритих джерел

"У нинішній кризовій ситуації деякі пропонують відмовитися від довгострокової енергетичної стратегії ЄС і навіть повернутися до російських викопних джерел енергії. Це стало б стратегічною помилкою", — наголосила фон дер Ляєн під час виступу у Європейському парламенті.

Водночас вона зазначила, що Єврокомісія розробляє різні механізми для стабілізації цін на енергоносії. Серед них: ефективніше використання угод із постачання електроенергії, державні субсидії та підтримка, а також можливе обмеження цін на газ.

У контексті енергетичної кризи особливо активно висловлюються прихильники відновлення російських постачань. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до фон дер Ляєн із закликом скасувати всі санкції проти російської енергетики. За його словами, це могло б стримати зростання цін на дизель та бензин у Європі.

Також подібні ідеї озвучував колишній президент США Дональд Трамп, зазначаючи, що санкції проти Росії щодо нафти можуть не знадобитися знову.

Проте європейські лідери наголошують на небезпеці таких кроків. Зокрема, єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс підкреслив, що скасування обмежень на російську нафту було б "самогубством", оскільки Росія залишається агресором у війні проти України.

Як вже писали "Коментарі", українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до можливого захисту від агресії Росії проти НАТО до 2029 року.