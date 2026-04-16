"Жменька тиранів керує світом": Папа Римський прямим текстом розгромив політиків

Папа Римський Лев XIV виступив із жорсткою критикою світових політичних лідерів, які спрямовують величезні фінансові ресурси на війни, замість інвестицій у розвиток і гуманітарні потреби. Про це повідомляє Sky News, зазначаючи, що заяву понтифік зробив під час апостольської поїздки до Камеруну.

За словами Папи, сучасний світ фактично "спустошує жменька тиранів", які впливають на глобальні процеси та розпалюють конфлікти. Окремо він розкритикував політиків, котрі, на його думку, використовують релігію як інструмент для виправдання воєнних дій, та закликав міжнародну спільноту до "рішучої зміни курсу".

"Володарі війни вдають — нібито не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а от щоб відбудувати — часто не вистачає цілого життя. Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, але ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти", — наголосив Папа Римський.

Окремо в матеріалі згадується політичний резонанс навколо заяв понтифіка. Цього тижня президент США Дональд Трамп кілька разів різко розкритикував Папу через його позицію щодо війни з Іраном, а також коментував ситуацію з протестами в Ірані та кількість жертв.

У відповідь Папа Римський утримався від прямої конфронтації, заявивши, що не має наміру вступати у політичні суперечки. Водночас він підкреслив, що не змінює своєї позиції щодо необхідності миру, оскільки "занадто багато людей страждає у світі сьогодні".

