"Історична перемога" на виборах до Сенату: хто робить крок до зміни влади у Франції

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен уперше в історії партії отримало достатньо місць у Сенаті Франції, щоб сформувати власну парламентську групу. За підсумками виборів 27 вересня партія та її союзники отримали 14 місць із 348 у верхній палаті французького парламенту.

Вибори у Франції. Фото: з відкритих джерел

Для "Національного об'єднання" результат став важливою зміною його становища у Сенаті: партія вперше подолала поріг у 10 депутатів, необхідний створення парламентської групи. Досі ультраправі не мали достатнього представництва для такого формату роботи у верхній палаті.

Після оголошення результатів Марін Ле Пен назвала подію "історичною перемогою". Голова партії Жордан Барделла заявив, що "Національне об'єднання" має намір сформувати сенатську групу разом із союзниками із "Союзу правих за республіку" Еріка Чотті, який отримав два місця.

Таким чином, нове об'єднання може стати окремим політичним центром усередині Сенату та отримати додаткові можливості для участі у парламентській роботі.

При цьому зміна розкладу не означає, що Національне об'єднання стало найбільшою силою верхньої палати. Згідно з попередніми результатами, основними політичними блоками в Сенаті залишаються праві, центристи та ліві соціалісти.

Ще однією особливістю нинішніх виборів стала поява представника "Нескореної Франції" – ліворадикальної партії, яка вперше отримала місце у Сенаті.

Французька система виборів у верхню палату відрізняється від виборів до Національних зборів. Сенаторів обирають не прямим голосуванням усіх громадян, а колегією виборців. Половина складу Сенату оновлюється кожні три роки, тоді як термін повноважень сенатора складає шість років.

Новий результат "Національного об'єднання" особливо важливий у контексті наближення президентської кампанії: партія отримує можливість посилити свою присутність у парламенті та використати сенатську трибуну для просування своїх політичних позицій.

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