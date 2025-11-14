У Німеччині провели масштабний рейд: кого шукали

Сотні співробітників німецької поліції взяли участь у масштабному рейді за підозрою у торгівлі людьми у кількох місцях у землі Баден-Вюртемберг, а також у Берліні. Як передає портал "Коментарі", про це пише Spiegel.

Поліція Німеччини. Фото: з відкритих джерел

У публікації зазначається, що у Баден-Вюртемберг і Берліні з вечора 13 листопада триває масштабний рейд проти підозрюваних у торгівлі людьми та ухилення від сплати податків.

За даними федеральної поліції Оффенбурга, в операції брали участь від 600 до 700 співробітників митниці, федеральної поліції та податкової служби.

Рейд був зосереджений на Баден-Вюртемберг і торкнувся, зокрема, міст Баден-Баден, Беблінген, Леррах, округів Оренау, Цоллернальб та Енц. Обшуки також проводились у Берліні.

Операцію було розпочато за рішенням прокуратури Баден-Бадена. Підозрювані звинувачуються у контрабанді людей із третіх країн та ухиленні від сплати податків та заробітної плати, пов'язаному з діяльністю злочинних угруповань.

Станом на ранок 14 листопада операцію вже завершено.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Християнсько-демократичний союз та соціал-демократи Німеччини дійшли компромісного рішення щодо військової служби. Тепер для молодих чоловіків передбачені обов'язкові медогляди та можливість призову у разі потреби. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Tagesschau".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Бундесвер оприлюднив песимістичний звіт, згідно з яким з'ясувалося – Німеччина поки що не готова до можливої війни. Йдеться про медичну систему країни і не лише. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "Bild".



