Чому Орбан почав використовувати гангстерські методи: як діяти Україні
НОВИНИ

Чому Орбан почав використовувати гангстерські методи: як діяти Україні

Будапешт тисне на Україну, вимагаючи відновити роботу нафтопроводу Дружба

6 березня 2026, 11:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Угорщина почала використовувати проти України гангстерські методи. Такої думки експерт-міжнародник Ілія Куса.

Чому Орбан почав використовувати гангстерські методи: як діяти Україні

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Експерт розповідає, правоохоронці Угорщини затримали два інкасаторських автомобіля "Ощадбанк" та 7 співробітників охорони, що виконували регулярні перевезення між державними банками Австрії та України. В інкасаторських авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Дані GPS-сигналу показують, що автомобілі перебувають на території Антитерористичного центру, що підпорядковується МВС Угорщини.

"Беззаперечно це викрадення державних коштів, вчинене іншою державою та захоплення заручників. Цей відчайдушний крок Угорщини, читається просто: відновіть роботу нафтопроводу Дружба і ми відпустимо ваш вантаж та ваших людей. Вірогідно, що для Орбана ситуація більш, ніж просто критична, тому можна очікувати інших провокативних затримань наших громадян та майна на території Угорщини", – висловився експерт.

Він нагадав, що 12 квітня 2026 року в Угорщині заплановані парламентські вибори і Віктору Орбану катастрофічно необхідна дешева нафта з рф, щоб забезпечити собі перемогу на виборах. Адже немає дешевої нафти – немає грошей, все просто.

"Що робити? Україна не бере заручників громадян Угорщини та не заарештовує майно угорського уряду або компаній на території України. Тримаємо нафтопровід заблокованим до 12 квітня. ЄС повинні самі розібратися із державним гангстером. Також потрібно оголосити у розшук по лінії Інтерполу всіх угорських силовиків, причетних до викрадення та політиків, які віддали такий наказ", – зазначив аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал у ЄС: Угорщина пішла на безпрецедентний крок щодо України.




