Чому Орбан почав використовувати гангстерські методи: як діяти Україні

Кравцев Сергей
Угорщина почала використовувати проти України гангстерські методи. Такої думки експерт-міжнародник Ілія Куса.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
Експерт розповідає, правоохоронці Угорщини затримали два інкасаторських автомобіля "Ощадбанк" та 7 співробітників охорони, що виконували регулярні перевезення між державними банками Австрії та України. В інкасаторських авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Дані GPS-сигналу показують, що автомобілі перебувають на території Антитерористичного центру, що підпорядковується МВС Угорщини.
Він нагадав, що 12 квітня 2026 року в Угорщині заплановані парламентські вибори і Віктору Орбану катастрофічно необхідна дешева нафта з рф, щоб забезпечити собі перемогу на виборах. Адже немає дешевої нафти – немає грошей, все просто.
