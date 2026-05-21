Курйоз в Британії: радіостанція "поховала" короля Чарльза на 15 хвилин

Radio Caroline випадково повідомила про смерть короля Чарльза через комп’ютерну помилку.

21 травня 2026, 09:00
Автор:
Slava Kot

Британська радіостанція Radio Caroline випадково повідомила слухачам про смерть короля Чарльз III. Інцидент стався через технічний збій у студії мовника та спричинив короткочасну паніку серед аудиторії.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Помилкове оголошення про нібито смерть короля Чарльза прозвучало в ефірі 19 травня. Після цього на радіостанції ввімкнули неофіційний гімн британської монархії "God Save the King" ("Боже, бережи короля"). Невдовзі трансляція раптово обірвалася, а ефір зник приблизно на 15 хвилин.

Пізніше менеджер Radio Caroline Пітер Мур пояснив, що сталося. За його словами, у головній студії випадково активувалася спеціальна процедура “Death of a Monarch”, яку британські медіа тримають напоготові на випадок смерті короля або королеви.

"Через комп'ютерну помилку в нашій головній студії у вівторок удень, 19 травня, випадково активувалась процедура Death of a Monarch, яку всі британські радіостанції тримають напоготові на випадок смерті монарха, хоча й сподіваються ніколи її не використовувати",  — сказав Мур.

Менеджер Radio Caroline також попросив вибачення у короля та слухачів радіостанції. Після відновлення роботи ефіру ведучі підтвердили, що повідомлення було хибним.

В день інциденту король Чарльз разом з королевою Камілою перебував з офіційним візитом у Белфасті у Північній Ірландії. Королівська пара прибула до міста напередодні великого фестивалю ірландської музики та танцю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що король Чарльз двічі дотепно пожартував над Трампом.

Також "Коментарі" писали про шоколадний конфуз у США: Меланія на вечерю подала британському королю страву, яку він ненавидить.



Джерело: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/king-charles-death-radio-caroline-b2980386.html
