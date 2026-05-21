Курйоз в Британії: радіостанція "поховала" короля Чарльза на 15 хвилин

Британська радіостанція Radio Caroline випадково повідомила слухачам про смерть короля Чарльз III. Інцидент стався через технічний збій у студії мовника та спричинив короткочасну паніку серед аудиторії.

Король Чарльз III.

Помилкове оголошення про нібито смерть короля Чарльза прозвучало в ефірі 19 травня. Після цього на радіостанції ввімкнули неофіційний гімн британської монархії "God Save the King" ("Боже, бережи короля"). Невдовзі трансляція раптово обірвалася, а ефір зник приблизно на 15 хвилин.

Пізніше менеджер Radio Caroline Пітер Мур пояснив, що сталося. За його словами, у головній студії випадково активувалася спеціальна процедура “Death of a Monarch”, яку британські медіа тримають напоготові на випадок смерті короля або королеви.

"Через комп'ютерну помилку в нашій головній студії у вівторок удень, 19 травня, випадково активувалась процедура Death of a Monarch, яку всі британські радіостанції тримають напоготові на випадок смерті монарха, хоча й сподіваються ніколи її не використовувати", — сказав Мур.

Менеджер Radio Caroline також попросив вибачення у короля та слухачів радіостанції. Після відновлення роботи ефіру ведучі підтвердили, що повідомлення було хибним.

В день інциденту король Чарльз разом з королевою Камілою перебував з офіційним візитом у Белфасті у Північній Ірландії. Королівська пара прибула до міста напередодні великого фестивалю ірландської музики та танцю.

