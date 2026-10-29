Виглядає як суцільне золото, але є секрет: що приховує розкішна карета британських монархів

Золотий державний диліжанс Gold State Coach — один із найвідоміших символів британської монархії. Цей розкішний екіпаж перевозить монарха на особливих церемоніях, передусім коронаціях. Проте за золотим блиском ховається несподівана деталь: карета зроблена не з дорогоцінного металу, а з дерева, вкритого сусальним золотом.

Король Чарльз III та королева Камілла у Золотому державному диліжансі під час коронаційної процесії у 2023 році. Фото: NZ Defence Force / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Карету замовили для весілля Георга III із Шарлоттою Мекленбург-Стреліцькою та подальшої коронації, що відбулися у 1761 році. Через складність конструкції роботу завершили лише у 1762 році. Екіпаж створив Семюел Батлер за проєктом архітектора Вільяма Чемберса. Того ж року Георг III використав його під час урочистого відкриття парламенту. Починаючи з коронації Вільгельма IV у 1831 році, карета супроводжувала кожну коронацію британського монарха.

Золотий державний диліжанс британських монархів у Королівських стайнях Букінгемського палацу. Фото: APK / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Довжина Gold State Coach становить близько семи метрів, а вага сягає 4,4 тонни. Для її пересування потрібні вісім коней. Карету прикрашають численні скульптури Джозефа Вілтона, що символізують британську історію. Три херувими на даху уособлюють Англію, Шотландію та Ірландію й тримають коронаційні регалії. Біля кожного колеса розташовані фігури тритонів, які символізують імперську владу.

Нижню частину кузова оздоблюють розписні панелі флорентійського художника Джованні Баттісти Чіпріані із зображеннями богів і богинь. Усередині карета оббита оксамитом та атласом. Її будівництво коштувало 7562 фунти стерлінгів — приблизно 2 млн фунтів за сучасними цінами.

Однак розкіш не гарантує комфорту. Шкіряні ремені, на яких тримається кузов, не забезпечують належної стійкості, тому карета розгойдується вперед-назад і з боку в бік. Королева Вікторія рідко користувалася нею через сильне хитання, а Єлизавета II називала поїздку жахливою. Через вік і вагу екіпаж може рухатися лише повільно, зазвичай зі швидкістю ходьби.

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