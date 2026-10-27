В Італії спалахнула суперечка через допомогу Україні: чия заява викликала гнів Мелоні

У правлячій коаліції Італії виникли розбіжності щодо подальшої підтримки України. Віце-прем'єр Маттео Сальвіні після переобрання лідером партії "Ліга" заявив про намір домагатися зупинення допомоги Києву. Про це повідомляє La Repubblica.

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

У неділю, після підтвердження своїх повноважень на чолі партії, Сальвіні пообіцяв вимагати від уряду перегляду чинного курсу. Політик також засумнівався в тому, що всі кошти, що спрямовуються Україні, використовуються за призначенням, і припустив, що частина грошей могла потрапити до корумпованих чиновників із оточення президента Володимира Зеленського. Підтверджень цих підозр у опублікованій інформації не наводиться.

Заяви віце-прем'єра викликали невдоволення Джорджі Мелоні. За даними італійського видання, глава уряду зателефонувала Сальвіні, висловила незгоду з його ультиматумом та застерегла від публічних конфліктів усередині правлячої коаліції.

При цьому міністр закордонних справ Антоніо Таяні, який очолює іншу коаліційну партію – "Вперед, Італія", – підтвердив незмінність офіційної позиції Риму.

"Наша позиція добре відома: ми підтримуємо Україну і продовжуватимемо допомагати їй стільки, скільки потрібно", — заявив Таяні.

За його словами, наступний пакет військової допомоги вже підготовлено і найближчим часом буде направлено Україні.

Політичне протистояння розгортається на тлі підготовки партій до загальних виборів в Італії наступного року. "Ліга" стикається з конкуренцією з боку ультраправої партії "Національне майбутнє", заснованої колишнім генералом Роберто Ванначчі.

Таким чином, заяви Сальвіні поки що не призвели до зміни курсу уряду, але загострили дискусію щодо подальшої військової підтримки України.

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