У Європі закликали використовувати методи України у боротьбі з РФ: про що йдеться
НОВИНИ

У Європі закликали використовувати методи України у боротьбі з РФ: про що йдеться

Президент Латвії закликав НАТО перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони

27 вересня 2025, 12:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Латвія закликає союзників НАТО створити місію ППО в Балтиці. Також країнам Альянсу запропонували боротися із російськими дронами за методами України. Таку заяву зробив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

У Європі закликали використовувати методи України у боротьбі з РФ: про що йдеться

Президент Латвії Едгар Рінкевич. Фото: з відкритих джерел

Рінкевичс зробив відповідну заяву в Ризі на конференції Військового комітету НАТО на рівні командувачів збройних сил. Це перша зустріч Військового комітету НАТО у Латвії.

Латвійський лідер наголосив, що збільшення видатків на оборону є випробуванням як для кожної країни, так і для Європи загалом.

"Мова йде не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам. […] Росія є довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці і випробовує Європу та НАТО всіма можливими способами", — сказав президент.

Рінкевичс наголосив, що найкращий спосіб захистити країни НАТО – це стримування, але воно має бути ефективним. За його словами, Латвія найближчим часом буде готова спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Лідер також нагадав, що Латвія як сусід Росії та Білорусі усвідомлює свою відповідальність за зміцнення зовнішнього кордону НАТО та ЄС. Це також означає постійну протидію нелегальній міграції.

Рінкевичс закликав перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони та використати технологічні рішення для боротьби з дронами, переймаючи досвід України.

Джерело: https://rus.delfi.lv/57860/latvia/120089097/rinkevich-u-rossii-ne-dolzhno-byt-somneniy-v-sposobnosti-nato-zashchitit-strany-alyansa-i-sderzhivat-lyubye-ugrozy
