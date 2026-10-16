Поляки різко змінили своє ставлення до влади: про що говорять результати опитування

Понад половина жителів Польщі незадоволені роботою уряду Дональда Туска. Про це свідчать результати опитування Всепільської дослідницької групи, опубліковані виданням Rzeczpospolita.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, негативно діяльність кабінету міністрів оцінюють 53,6% респондентів. При цьому 37,88% учасників опитування вважають роботу уряду "дуже поганою", ще 15,72% – "швидше поганою".

Порівняно з вересневим дослідженням частка критично налаштованих громадян збільшилась на 4,4 відсоткового пункту. Така динаміка вказує на посилення невдоволення діями нинішньої влади.

Позитивно роботу уряду оцінюють 26,65% опитаних. З них 7,9% заявили, що кабінет Туска працює "дуже добре", а 18,75% обрали варіант "швидше добре". За місяць частка прихильників уряду скоротилася на 1,15 процентного пункту.

Ще 19,75% респондентів дотримуються нейтральної позиції та не оцінюють діяльність кабінету ні позитивно, ні негативно.

Опитування проводилося з 1 по 7 жовтня серед репрезентативної групи із 1000 осіб. Його результати оприлюднили наступного дня після третьої річниці парламентських виборів, які відкрили шлях до влади нинішньої правлячої коаліції.

Результати дослідження створюють для уряду Туска непросте політичне тло. Негативні оцінки вже перевищують половину відповідей, а розрив між незадоволеними та задоволеними громадянами залишається значним.

Втім, дані одного опитування самі собою не означають неминучої політичної кризи або швидкої зміни влади. Однак подальше зростання невдоволення може посилити тиск на правлячу коаліцію та ускладнити їй просування своїх ініціатив.

Головне питання тепер у тому, чи зможе кабінет Туска переламати тенденцію та повернути довіру виборців.

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