Російська фігуристка Каміла Валієва, яку в Росії вважають "коханкою" Путіна, може надовго втратити можливість виступати на міжнародній арені. Спортсменка не оскаржуватиме рішення щодо відмови в нейтральному статусі, необхідному для участі в турнірах Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Каміла Валієва

За повідомленнями російських медіа, Спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив, що не отримував від Валієвої апеляції на рішення ISU. Російська фігуристка не скористалася можливістю оскаржити відмову організації надати їй нейтральний статус.

24 вересня CAS зареєстрував апеляції інших російських спортсменів,зокрема Марка Кондратюка, Олександри Степанової та Івана Букіна. Однак імені Валієвої серед заявників немає.

У серпні ISU спочатку дозволив фігуристці виступати в нейтральному статусі протягом сезону 2026/27, однак згодом відкликав це рішення після повторної перевірки. В організації дійшли висновку, що спортсменка більше не відповідає встановленим вимогам. Без нейтрального статусу вона не може брати участь у змаганнях під егідою ISU.

У Росії вже обговорюють перспективи подальших виступів Валієвої. Депутатка Держдуми та триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна раніше заявляла, що спортсменці заважає психологічна травма. У Москві також поширюється думка, що 20-річна "коханка" Путіна близька до того, аби завершити спортивну кар’єру.

Камілу Валієву почали називати "коханкою" Путіна у 2022 році, коли російська фігуристка почала активно брати участь в заходах організованих Кремлем, зокрема неодноразово зустрічалася з російським диктатором. З тих пір Валієва бере активну участь у заходах російської пропаганди.