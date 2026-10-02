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«Денацифікація» на тарілці: у їдальні Держдуми РФ перейменували котлету по-київськи

Замість класики — безлика назва: комбінат «Кремлівський» запровадив санкції проти відомої кулінарної страви

2 жовтня 2026, 11:58
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Недилько Ксения

У Державній думі РФ провели абсурдну "денацифікацію" відомої кулінарної страви — легендарну "котлету по-київськи" офіційно позбавили її історичної назви. Комбінат харчування "Кремлівський" перед початком нового робочого сезону вирішив повністю прибрати згадки про столицю України з меню своєї їдальні. Відтепер популярний виріб із курячого філе продають депутатам під максимально безликим і технічним описом.

«Денацифікація» на тарілці: у їдальні Держдуми РФ перейменували котлету по-київськи

Котлета по-київськи. Ілюстративне фото

На безглузді кулінарні зміни у стінах російського парламенту звернули увагу журналісти кремлівського пулу. Вони опублікували фотографії вітрин, на яких чітко видно нові цінники біля звичної страви. Попри зміну назви, рецептура та вартість обіду для російських обранців залишилися попередніми.

"Починається новий сезон роботи в Держдумі, а отже, повертається ваша улюблена рубрика "Вісник думської їдальні". Серед новинок осені — котлета з вершковим маслом", — іронічно повідомив у своїх соцмережах російський медійник Олександр Юнашев.

«Денацифікація» на тарілці: у їдальні Держдуми РФ перейменували котлету по-київськи - фото 2

Описуючи абсурдну ситуацію з меню, журналіст уточнив деталі про страву:

"Ця позиція раніше була просто традиційною котлетою по-київськи".

На опублікованому знімку видно, що за порцію вагою 128 грамів представники російської влади платять 270 рублів. У мережі такий крок викликав шквал кпинів та жартів, адже подібна дріб'язкова боротьба з топонімами виглядає безглуздо на тлі реальних масштабів міжнародних подій.

"Смак і склад виробу з курячої грудки не змінилися", — підтвердили у комбінаті харчування "Кремлівський".

Проте відвідувачі закладу та користувачі соцмереж одразу почали підсміюватися над ініціативою чиновників, зазначаючи, що ""денацифікованій" котлеті можна було в цьому випадку вигадати і більш романтичне або патріотичне ім'я".

До слова, це вже не перша спроба кулінарного перейменування в Росії. Кілька років тому в їдальні МЗС РФ аналогічну страву намагалися продавати як "котлету по-кримськи". Окрім цього, у меню парламенту досі залишаються сирники по-київськи, і про те, чи спіткає їх така ж доля, наразі невідомо.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пропагандист Дугін залякує росіян вибухами майбутніх iPhone 18.



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