Фото Путіна тепер на видному місці у Білому домі

В одному з коридорів Білого дому тепер є нове фото, яке раніше не було на публічному огляді та привернула увагу журналістів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації журналістки Елізабет Ландерс у мережі Х.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У вестибюлі Білого дому, що сполучає західне крило з президентською резиденцією, розмістили фотографію президента США Дональда Трампа разом із російським диктатором Володимиром Путіним.

Журналістка Елізабет Ландерс звернула увагу на зміни в оформленні стін, які раніше не фіксувалися.

За її словами, йдеться про спільний знімок лідерів двох країн, який, ймовірно, було зроблено під час саміту на Алясці, що відбувся минулого року.

Ландерс зазначила, що раніше це фото у вказаному приміщенні не розміщувалося і стало помітним елементом інтер'єру.

"Також я помітила у вестибюлі, що сполучає західне крило з резиденцією, те, чого раніше не бачила: фотографію в рамці, на якій зображені президенти Трамп і Путін на літньому саміті в Алясці", — написала Ландерс.

Журналістка також уточнила, що під цим знімком розміщено ще одну фотографію, на якій Дональд Трамп зображений разом із одним зі своїх онуків.

Таким чином, обидва зображення стали частиною однієї експозиції на стіні у переході між ключовими частинами Білого дому. На підтвердження своїх слів Ландерс опублікувала фотографію, на якій видно розміщення знімка з Путіним та Трампом.

