Еще одна победа Трампа: какой шаг сделали ХАМАС и Израиль

ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших. Последним на Родину вернули тело офицера Рана Гвили. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

"Вчера был исторический день. Последнего заложника, оставшегося в Газе, офицера Рана Гвили, вернули домой в его семью в Израиль. Он вышел 7 октября, чтобы спасать жизнь, а вчера вернулся, чтобы почивать с миром в Израиле", — заявил Стив Виткофф.

Он также отметил, что теперь все 20 заложников и тела всех 28 погибших пленных израильтян в Газе вернулись в свои семьи.

"Это закрывает мучительный раздел и прокладывает путь к новому будущему, которое может быть определено миром, а не войной, и процветанием, а не разрушением. Это новый день на Ближнем Востоке, и президент (США Дональд – ред.) Трамп, я и вся команда отданы постоянному миру".

