Еще одна победа Трампа: какой шаг сделали ХАМАС и Израиль

Кравцев Сергей
ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших. Последним на Родину вернули тело офицера Рана Гвили. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Виткофф.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
Он также отметил, что теперь все 20 заложников и тела всех 28 погибших пленных израильтян в Газе вернулись в свои семьи.
Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты Америки срочно перебрасывают по меньшей мере одну авианосную ударную группу на Ближний Восток из-за роста напряженности в отношениях с Ираном.
Авианосцы, вероятно, прибудут в регион в ближайшие дни или недели, сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники среди американских военных.
Также издание "Комментарии" сообщало – издание Daily Iran News обратило внимание на подозрительную эвакуацию сотрудников российского посольства из Израиля.
По информации аналитиков, уже зафиксировано несколько авиарейсов для вывоза дипломатов.