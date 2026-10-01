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Кравцев Сергей
На минулому тижні українців порадував голова Мінекономрозвитку рф Решетніков. Залишки журналістів в рф розпитували громадянина рф Решетнікова про те, як виконується завдання путіна від червня 2026 року про перенесення штаб-квартир великих державних компаній за межі Москви. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.
Кремль. Фото: з відкритих джерел
За його словами, Російська залізниця, Пошта росії, Транснафта, Роснафта та з десяток інших компаній просто перевели бек-офіси та ІТ підрозділи в регіони рф. Розпорядження путіна виконали тільки оборонний Промсвязьбанк (ще до війни переїхав в Ярославль) та енергетична компанія РусГідро (переїхала в Красноярський край).
Також видання "Коментарі" повідомляло – російська економіка може зіткнутися із серйозною кризою на тлі зростаючих військових витрат, міжнародних санкцій та ударів України по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться в оцінці Данської служби оборонної розвідки, на яку посилається американське видання Axios.
Згідно з документом, одразу кілька факторів посилюють тиск на російську економіку. Серед них – масштабні витрати на війну, обмеження з боку західних країн та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок українських атак.