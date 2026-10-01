На минулому тижні українців порадував голова Мінекономрозвитку рф Решетніков. Залишки журналістів в рф розпитували громадянина рф Решетнікова про те, як виконується завдання путіна від червня 2026 року про перенесення штаб-квартир великих державних компаній за межі Москви. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

"Насправді, це була така собі кремлівська казочка про те, як федеральний центр віддає частину податкових надходжень до регіонів рф. Правда виплила після виборів: майже всі державні компанії послали путіна до його мами", – зазначив експерт.

За його словами, Російська залізниця, Пошта росії, Транснафта, Роснафта та з десяток інших компаній просто перевели бек-офіси та ІТ підрозділи в регіони рф. Розпорядження путіна виконали тільки оборонний Промсвязьбанк (ще до війни переїхав в Ярославль) та енергетична компанія РусГідро (переїхала в Красноярський край).

"До речі, наш Мадяр в курсі, що оборонний ПСБ банк квартирується в Ярославлі? А от РусГідро бомбити не потрібно: їх у 2023-2026 рр. фінансово "розбомбив" уряд рф і компанія де-факто знаходиться в стані банкрутства", – зазначив економіст.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська економіка може зіткнутися із серйозною кризою на тлі зростаючих військових витрат, міжнародних санкцій та ударів України по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться в оцінці Данської служби оборонної розвідки, на яку посилається американське видання Axios.

Згідно з документом, одразу кілька факторів посилюють тиск на російську економіку. Серед них – масштабні витрати на війну, обмеження з боку західних країн та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок українських атак.



