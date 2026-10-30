Кремль висуває НАТО ультиматум: без його виконання війна не закінчиться

Кремль намагається розколоти європейські країни, щоб послабити їхні позиції у можливих переговорах щодо завершення війни проти України. Москва також прагне обмежити участь європейських представників у мирному процесі, доки вони не погодяться з російськими вимогами. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: з відкритих джерел

29 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що європейські держави не мають єдиної позиції після телефонної розмови Володимира Путіна з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За словами Ушакова, Москва не очікувала на подібну "непослідовність" з боку Європи.

Водночас російський чиновник дав зрозуміти, що нинішній формат передбачає тристоронні переговори Росії, України та США без участі європейських представників. При цьому він припустив, що в майбутньому Москві все ж таки доведеться вести діалог з тими, хто їй "не дуже подобається".

Такі сигнали пролунали і з інших представників Кремля. Дмитро Пєсков заявив про необхідність підтримувати європейських політиків, які виступають за діалог із Росією. Представник МЗС РФ Марія Захарова, у свою чергу, звинуватила європейських лідерів у небажанні обговорювати російські інтереси та висування нібито нереалістичних вимог.

В ISW вважають, що за цими заявами стоїть спроба Москви домогтися згоди Європи на вимоги, висунуті ще у грудні 2021 року. Йдеться про повернення військової присутності НАТО до кордонів альянсу 1997 року. Фактично, така умова означала б масштабне скорочення присутності НАТО в Європі та перегляд діючої архітектури безпеки.

За оцінкою аналітиків, Кремль також використовує контакти Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії для посилення недовіри між європейськими державами. Мета Москви – послабити єдину переговорну позицію Європи та досягти умов, за яких Росія зможе впливати на майбутнє України без повноцінної участі її європейських партнерів.

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