Медведєв накинувся на Зеленського через суперечки про розвіддані США

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував повідомлення про можливе обмеження передачі Україні американських розвідувальних даних. У своїй звичній різкій манері він обрушився на президента України Володимира Зеленського, використовуючи образливі порівняння та звинувачуючи його в невдячності до Вашингтона.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

За твердженням Медведєва, без інформації з боку США Зеленський нібито стає "сліпим", кидається і панікує. При цьому російський політик пов'язав ситуацію зі відносинами українського керівництва та президента США Дональда Трампа, заявивши, що американський лідер не має наміру терпіти подібну поведінку.

"Коли хамиш спонсорам, вони зляться", — заявив Медведєв, продовживши випад порівнянням Трампа з колишнім канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За версією російського політика, глава Білого дому не хоче мати слабкий вигляд і не має наміру миритися з нападками з боку Києва.

У своєму висловлюванні Медведєв вдався до принизливих епітетів на адресу Зеленського, назвавши його "зеленою вошкою" і порівнявши з комахою, що кровосисить. Риторика російського чиновника стала ще одним прикладом його публічних нападок на українське керівництво.

Приводом для коментаря стали повідомлення про дискусії всередині адміністрації США щодо можливого припинення чи обмеження обміну розвідувальними даними з Україною. За даними видання Semafor, такий варіант обговорюється у Білому домі, проте згоди серед чиновників немає. Повідомлялося також, що директор ЦРУ Джон Реткліфф виступає проти припинення передачі інформації.

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