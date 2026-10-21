Москва назвала США системним противником: що спричинило новий конфлікт

Російське керівництво продовжує демонструвати підтримку Ірану і водночас називає Сполучені Штати довгостроковим супротивником, незважаючи на недавні кроки адміністрації Дональда Трампа на користь Москви. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: з відкритих джерел

19 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів прес-конференцію із главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Російський дипломат заявив, що позиції двох країн щодо більшості регіональних та міжнародних питань збігаються або близькі.

Лавров також засудив дії США щодо Ірану, назвавши їх незаконною агресією, і наголосив, що Москва не має наміру відмовлятися від економічних та інвестиційних угод з Тегераном. За його твердженням, товарообіг між Росією та Іраном за перші вісім місяців 2026 року зріс на понад 10%.

Як зазначає ISW, співпраця Москви та Тегерана має довгостроковий характер і охоплює не лише торгівлю, а й технологічну взаємодію. Зокрема, раніше Росія сприяла Ірану в розвитку окремих технологічних і ядерних напрямів.

20 жовтня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із ще більш прямою заявою. За його словами, Росія та США були і залишаться "системними супротивниками". Він також стверджував, що домовленість щодо російського дизельного палива приносить вигоду насамперед американській стороні.

Ці заяви прозвучали на тлі рішення адміністрації Трампа надати послаблення, пов'язані із експортом російського дизеля. У Вашингтоні подібні кроки розглядаються в контексті енергетичної політики та відносин із Москвою, проте публічна риторика російських представників не свідчить про готовність відмовитись від протистояння зі США.

У ISW розцінюють заяви Лаврова та Медведєва як підтвердження того, що Кремль має намір зберігати тісні стосунки з Іраном, водночас продовжуючи розглядати Вашингтон як стратегічного суперника.

Таким чином, навіть окремі поступки з боку США поки що не супроводжуються очевидною зміною російської зовнішньополітичної лінії.

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